Fußball | 3. Liga Regen-Abbruch: Dynamo Dresden im November in Saarbrücken

Regen-Abbruch: Dynamo Dresden im November in Saarbrücken Stand: 03.11.2023 17:54 Uhr

Das wegen starken Regens abgebrochene Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden wird wiederholt. Das hat das DFB-Sportgericht am Freitag (3. November) entschieden. Ein neuer Termin wurde bereits gefunden.

Beim Stand von 0:0 entschied Schiedsrichter Arne Aarnink am vergangenen Sonntag (29. Oktober), dass wegen des hohen Wasserstandes auf dem Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Sicherheit der Spieler gefährdet war. Dynamo trat so ohne Endergebnis die Heimreise an. Jetzt hat der DFB entschieden, dass die Partie wiederholt wird.

"Nach den Feststellungen des Sportgerichts trifft keine der beiden Mannschaften beziehungsweise keinen der beiden Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch. Deshalb ist die Begegnung gemäß Paragraph 18 Nummer 4 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung am selben Ort zu wiederholen", erklärt Georg Schierholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts.

Der Platz im Ludwigsparkstadion war nach tagelangem Regen nicht mehr bespielbar.

Partie wird am 19. November nachgeholt

Als neuen Termin gab der DFB noch am Freitag den 19. November bekannt. Anstoß ist an einem Sonntag um 13:30 Uhr. Es ist das einzige freie Drittliga-Wochenende bis zur Weihnachtspause. Dort sind Landespokalspiele geplant. Dynamo trifft im Achtelfinale des Sachsenpokals auf den VfB Empor Glauchau. Saarbrücken hat bereits am 29. November eine Nachholpartie gegen den MSV Duisburg zu bestreiten und steht zudem auch im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Runde der letzten 16 ist für den 5. und 6. Dezember terminiert.

