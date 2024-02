Fußball Real Madrid in Leipzig: Hin und weg am Steigenberger Stand: 13.02.2024 15:14 Uhr

Vor dem Champions-League-Achtelfinale am Dienstagabend in Leipzig musste die Mannschaft von Real Madrid einen Umweg über Erfurt nehmen. Anschließend lief auch nicht alles glatt. MDR SACHSEN war bei der Ankunft der "Madrilenen" in einem Leipziger Nobel-Hotel dabei, erlebte neugierige Blicke, schnelle Stars sowie Vorfreude auf das Spiel.

Von Christian Kerber, MDR SACHSEN

Achtung, Real Madrid kommt: 200 Neugierige und Fans sind vor dem Leipziger Luxus-Hotel Steigenberger angekommen und harren der Dinge, die da kommen. Erwartet werden die Stars des Champions-League-Rekordsiegers, der am Dienstagabend (20:45 Uhr/live im MDR-Audiostream) zum Achtelfinal-Hinspiel bei RB Leipzig antritt. Die Handys der oft jungen Anhänger sind aufgeladen und auf Standby. Einige haben eine Fahne mitgebracht, ein paar einen Schal um, einer ein Trikot in der Hand. Hier wird mehr Spanisch gesprochen als Deutsch.

Einige Anhänger präsentieren eine Real-Fahne vor dem Teambus von Madrid.

Die Anreise ist für die Königlichen, wie sie im Fußball-Fachjargon heißen, vergleichsweise lang. Nicht aus Madrid, aber aus Thüringen kommen die Busse. Ein Streik am Leipziger Flughafen hat sie zur Landung an den Flughafen Erfurt-Weimar gezwungen. Rund 160 km sind es laut Falk-Routenplaner von dort bis in die Leipziger Innenstadt. Und die Tour verlief auch nicht ganz reibungslos.

Beinahe-Crash auf dem Weg nach Leipzig

Auf der Autobahn 4 nahe Eichelborn kam es mit dem Bus der "Madrilenen" zu einem Beinahe-Crash. Ein Autofahrer habe den Bus vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug touchiert, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in Erfurt. Dabei habe er den Außenspiegel seines Autos selbst beschädigt. Der Real-Bus, der von der Polizei begleitet worden war, kam mit einem Kratzer, das Team mit dem Schrecken davon. Die "Bild" hatte zuerst darüber berichtet. "Wir sind gut angekommen, alles gut gelaufen", sagte Madrids Trainer Carlo Ancelotti.

Gästeblock nicht ausverkauft

Nach Informationen von MDR SACHSEN werden rund 2.000 Real-Anhänger im Stadion erwartet. Im Gästeblock wurden 1.600 Tickets verkauft, er ist nicht ausverkauft. 2.261 Karten hätten verkauft werden können. Fünf Prozent der Tickets sind im Europapokal für die Gästefans vorgesehen. Real gab nach Angaben von RB Leipzig einen Teil der Tickets zurück. Auswärtsfahrten gehören anscheinend in Spanien nicht zur Fußballkultur wie in Deutschland.

Rund 2.000 Real-Fans sind in Leipzig mit dabei. Schon 2022 war Madrid bei RB zu Gast. (Archivbild)

Pokale an der Tür

Kurz bevor die Mannschaft aus Madrid in der Leipziger Innenstadt ankommt, fahren Kleinbusse aus Eilenburg und Dresden vor dem Hotel vor. Funktionäre steigen aus, bleiben aber unbehelligt. Denn im Hintergrund blitzt schon das Blaulicht. Der weiße Mannschaftsbus taucht neben dem Museum der Bildenden Künste auf. Zu übersehen wäre er auch ohne das blinkende Blaulicht nicht. Das Real-Logo prangt an den Busseiten, an einer Tür gibt sich der Klub mit der Anzahl der Pokale selbstbewusst, aber auch ein bisschen angeberisch.

Reals Vize-Weltmeister Luka Modric: "Oh, der kommt aus Kroatien, von dem habe ich ein Trikot", ruft ein Zuschauer, als er ihn wahrnimmt.

Ankunft: Hin und weg - nur Kroos und Vinicius Junior machen Ausnahmen

Es dauert einen Moment, bis die ersten Spieler nach Ankunft des großen Mannschaftsbusses herauskommen. Einige winken freundlich in die Menge, dann sind sie auch schon wieder verschwunden. Anders ist es beim Greifswalder Toni Kroos: Er steht hinter dem Bus für ein Foto mit einem Rollstuhlfahrer zur Verfügung. Nur der Brasilianer Vinicius Junior geht zu den Wartenden. Der 23-Jährige gilt als einer der Hoffnungsträger bei den Königlichen. Doch sein Bad in der Menge dauert nur wenige Sekunden und wird streng bewacht von den Securitys.

Der Anblick des Real-Busses sorgt für glänzende Augen. Auch bei einem Studenten (re.) aus Chemnitz.

Die Menge besteht aus neugierigen Leipziger Innenstadtbesuchern, Schülern und Studenten und nur wenigen sichtbaren Real-Fans. Einer von ihnen ist ein Student aus China, der seit einem Jahr in Chemnitz studiert. Er hat auch ein Trikot dabei. Andere besitzen Schals und Fahnen. Gleich zwei Gruppen kommen aus Venezuela. Wie Karlos Hurtado und Maria Sanz, die jetzt in Leipzig leben: "Ich hoffe auf ein 2:0", sagt Hurtado. Sie sind im Stadion mit dabei, wie auch andere gebürtige Venezolaner.

Karlos Hurtado und Maria Sanz stammen aus Venezuela und sind schon lange Anhänger von Real Madrid.

Winken von Carlos

Ein Carlos ist bei den Königlichen auch mitgekommen. Es ist aber nicht der skandalumwitterte ehemalige König Juan Carlos (86), der jetzt im Exil lebt, sondern ein Ex-Real-Hero: Roberto Carlos gehörte einst zum Team der "Galaktischen" mit Zinedine Zidane, Ronaldo und David Beckham. Der Weltmeister 2002 wird von einigen Wartenden erst beim zweiten Mal erkannt. Der Brasilianer ist Jugend-Trainer bei den "Madrilenen". Ein kurzes Lächeln und Winken, dann ist der 50-Jährige ebenfalls im Hotel verschwunden. Die wartenden Anhänger hätten wohl nichts gegen ein paar Autogramme und Selfies mit dem einstigen Spieler-Legende gehabt.

Eine Gruppe von Real-Anhängern aus Venezuela. Drei von Ihnen werden am Abend im Stadion sein.

Real-Madrid-TV liefert

Irgendwann übernimmt ein TV-Sender das Geschehen vor dem Hotel. Zwischen dem weißen Mannschaftsbus und den kleineren aus Eilenburg und Dresden jagt ein Aufsager den nächsten. Ein Kameramann trägt das Real-Logo auf seinem Oberteil, der Reporter hält ein Real-Mikro in der Hand. Hier berichtet Real-Madrid-TV, der vereinseigene Sender, live in alle Welt.

24 Stunden lang läuft das Programm. Kritische Recherchen sind hier eher nicht zu erwarten. Die PR-Maschine läuft. Real Madriiiiid ist immer wieder zu vernehmen. Mit rollendem "R" und langem "I".

Real-Madrid-TV, ein 24-Stunden-Programm, sendet in diesen Tagen aus Leipzig.

Treffen mit Toni: Er kam aus Berlin

Einige Zuschauer gehen jetzt, viele bleiben aber immer noch. Sie hoffen weiterhin, dass doch noch einer der Spieler herauskommt. Einer, der einen Spieler gut kennt, hält sich im Hintergrund. Er bekommt noch sein Treffen. Felix Kroos, der Bruder von Toni. Der Ex-Profi-Kicker, der mit Toni den Podcast "Einfach mal luppen" betreibt, ist aus Berlin gekommen. Den Podcast nehmen die beiden jede Woche auf. Zuletzt dabei war auch Mama Birgit inklusive deren Rezepte für Hefeklöße im Dampfbad. Die alte Familienbande aus Greifswald hält.

Der 32-jährige Felix Kroos sagte MDR SACHSEN, er wolle sich am Abend mit seinem Bruder Toni treffen und noch etwas trinken gehen. Wo der Umtrunk am Montagabend stattfand, ist nicht überliefert. Wahrscheinlich fand das Familientreffen aber im Steigenberger-Hotel statt.

Ein Herz und eine Seele: Felix Kroos (re.) mit Bruder Toni nach dem Champions-League-Sieg von Real Madrid 2022. (Archivbild)

"Café Madrid" am Spieltag voll

Eine andere Variante wäre noch das Tapas-Restaurant "Café Madrid" gewesen. Dorthin strömten die Real-Anhänger am Dienstagmittag. Kellner Sascha Heinze berichtet: "Heute war es hier voll." Die Fans seien offenbar wie schon bei der Champions-League-Partie von Real bei RB 2022 wieder erst am Spieltag nach Leipzig gekommen.

So sparen sich die Anhänger der Gäste eine Übernachtung. Das Sightseeing im Spielort scheint für die spanischen Fußballfans nicht so wichtig zu sein. Hauptsache, ihr Team kommt mit einer guten Ausgangsposition zurück in die spanische Hauptstadt.