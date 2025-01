Fußball | Bundesliga RB Leipzigs wilder Plan gegen Bayer Leverkusen Stand: 24.01.2025 14:24 Uhr

In der Formtabelle der jüngsten acht Bundesliga-Spiele ist Bayer Leverkusen klar die Nummer eins - fünf Punkte vor Bayern München. RB Leipzig kassierte in diesem Zeitraum bereits vier Liga-Niederlagen. Samstag gastiert Bayer bei RBL. Doch Leipzig hat einen Plan - einen wilden Plan.

RB Leipzigs Abwehrspieler David Raum kündigte für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von Sport im Osten) gegen Bayer Leverkusen bereits "Drecksackfußball" an. So weit wollte Leipzigs Trainer Marco Rose nicht gehen. Immerhin deutete auch Rose an: "Wenn es etwas wilder wird, ist es vielleicht gar nicht so schlecht für uns."

Leverkusens Trainer Xabi Alonso (li.) und Leipzigs Trainer Marco Rose (re.).

RBL-Coach Rose: "Müssen ganz viele Aufgaben stellen"

Gegen den spielstarken Double-Sieger, der in zuletzt 52 Bundesliga-Spielen nur eine Partie verlor, kündigte der Leipziger Trainer an, man werde "sicher auch mal tief verteidigen müssen." Damit sein Team nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge gegen Leverkusen in die Erfolgsspur zurückkehrt, forderte der Coach "hohe Aufmerksamkeit und hohe Aktivität. Dann kann man auch Leverkusen vor Aufgaben stellen. Wenn wir ihnen ganz viele Aufgaben stellen, dann haben wir Chancen, Tore zu erzielen. Und vor allem Bälle zu gewinnen und Tore zu verhindern."

Leverkusen-Coach Alonso: "Eines der härtesten Spiele"

Das Hinspiel zum Saisonbeginn hatten die Leipziger in Leverkusen trotz 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen und damit eine lange Ungeschlagen-Serie des Teams von Coach Xabi Alonso beendet. Der spanische Meistertrainer erwartet auch für die Partie am Samstag in Leipzig "ein hartes Spiel. Es ist eines der härtesten Spiele für uns auswärts, sie haben gute Ideen und sicher den Wunsch, wieder zu gewinnen."

Jubel nach dem 3:2-Sieg der Leipziger im Sommer in Leverkusen.

Zuletzt gewann RB am Mittwoch in der Champions League, in einer für RB sportlich bedeutungslosen Partie gegen Sporting Lissabon 2:1. Dass sich RB nach dem 1:1 nicht hängen ließ und kurz darauf per 2:1 zurückschlug, sah Nationalspieler Raum bereits als "nächsten Schritt." Rose wollte den Sieg dagegen nicht überbewerten: "Wir haben dort eine ordentliche Leistung gebracht. Es wäre übertrieben, von einem nächsten Schritt zu sprechen."

RB gab schon elf Punkte nach Führungen ab

Während Leverkusen zuletzt von zwölf Pflichtspielen elf gewann, ist Leipzig auf der Suche nach Konstanz. Allein elf Punkte gab das Rose-Team in dieser Bundesliga-Saison nach Führungen ab. Als Bundesliga-Fünfter müssen die Rasenballsportler mittlerweile um die Champions League bangen.

Traumduo Wirtz-Schick: Zusammen 23 Tore

Die Leipziger Siegchancen am Samstag weiter schmälern dürfte der Fakt, dass Leverkusen seit acht Bundesliga-Spieltagen die beste Abschluss-Effizienz aller Teams hat. Den größten Anteil daran hat das Offensivduo Florian Wirtz und Patrik Schick. Der frühere Leipziger Schick traf in den vergangenen acht Spielen zwölfmal. Sieben Tore legte dabei Wirtz auf. "Wir wissen, was auf uns zukommt. Zwei Spieler mit außergewöhnlichen Leistungen", sagt RB-Coach Rose anerkennend. Zusammen erzielten beide bereits 23 Tore, mehr als die Hälfte der Bundesliga-Tore des Meisters.

Leverkusens Schick (links) und Wirtz (Mitte)

"Leverkusen ohne Flo Wirtz ist schon auch eine andere Mannschaft", lobt Rose den 21-jährigen Nationalspieler. "Du siehst, wie sie ihn suchen, Du siehst, wie sie für ihn Räume aufmachen, wie er die Räume findet." Und Schick treffe "in aller Regelmäßigkeit. Mit dem Kopf, mit dem Fuß. Er ist ein Box-Stümer, ein mitspielender Stürmer, in einer richtig guten Verfassung."

RBL: Schlager fehlt weiter - "es bleibt diffus"

Dass Leverkusen schlagbar ist, hat Atletico Madrid am Dienstag mit dem bereits beschriebenen "Drecksackfußball" bewiesen. Das dürfte RB etwas Hoffnung machen. Personell fehlt den Leipzigern allerdings weiter der Mittelfeldlenker Xaver Schlager (Rose: "Es bleibt diffus von Tag zu Tag."). Unklar ist auch, ob Peter Gulacsi, der sich im Training eine Sehnenverletzung in der Schulter zuzog, ins Team zurückkehren kann. Zudem ist Angreifer Andre Silva noch angeschlagen.

Dirk Hofmeister