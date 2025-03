Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig trifft im Halbfinale auf Stuttgart Stand: 02.03.2025 18:55 Uhr

RB Leipzig muss im Kampf um den Einzug ins DFB-Pokalfinale auswärts antreten. Das Team von Marco Rose bekam den VfB Stuttgart als Halbfinalgegner zugelost.

RB Leipzig muss auf dem Weg ins mögliche vierte Pokalfinale in fünf Jahren den VfB Stuttgart aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung am Sonntag (2. März 2025) im Fußballmuseum Dortmund, bei der der frühere Nationalspieler Gerald Asamoah fungierte als "Losfee" agierte. Gespielt werden die Halbfinals am 1. und 2. April. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt dann am 24. Mai.

Die Halbfinal-Paarungen in der Übersicht



VfB Stuttgart - RB Leipzig

Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen

Viertelfinale: RB gewinnt dank glücklichem Elfmeter

Erst am vergangenen Mittwoch hatte RB als letztes Team den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt gemacht. Gegen den VfL Wolfsburg setzte sich das Rose-Team am Ende dank eines umstrittenen Handelfmeters mit 1:0 durch. Das hatte vor allem auf der Gegenseite für viel Frust gesorgt.

