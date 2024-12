Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig trifft auf Wolfsburg Stand: 15.12.2024 16:04 Uhr

Der Viertelfinale-Gegner von RB Leipzig steht fest: RB Leipzig empfängt das Team von Ralph Hasenhüttl. Da war doch was? Genau, in der Bundesliga gab es kürzlich eine bittere Abreibung.

RB Leipzig hat für das Viertelfinale des DFB-Pokals ein Heimspiel gezogen. Das Team von Trainer Marco Rose empfängt am 4./5. oder 25./26. Februar den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag (15.12.2024) im Fußball-Museum in Dortmund. Als Losfee fungierte Handball-Nationalspieler Julian Köster. Damit haben die Leipziger auch die Möglichkeit, sich für die heftige 1:5-Pleite vor zwei Wochen zu revanchieren.

Siebtes Duell gegen Wolfsburg

Die Pokalduelle gegen den VfL Wolfsburg haben für die Leipziger eine gewisse Tradition. Bereits sechs Mal standen sich beide Teams seit 2011 bereits gegenüber. Vier Mal triumphierte RB Leipzig, zwei Duelle gingen an Wolfsburg. Das letzte Spiel gegeneinander gab es in der vergangenen Saison. In der zweiten Runde musste sich Leipzig auswärts mit 0:1 geschlagen geben.

Marcel Schäfer: Freude über das Heimspiel

"Zunächst einmal freuen wir uns sehr, erneut ein Heimspiel zugelost bekommen zu haben. Dass es dann der VfL Wolfsburg wird, ist natürlich eine besondere Geschichte und hat im DFB-Pokal ja schon Tradition. Wir müssen gegen die Wölfe viele Dinge deutlich besser machen als zuletzt, sei es im DFB-Pokal oder in der Bundesliga. Dann kann das Ziel mit unseren Fans im Rücken nur heißen, ins Halbfinale einzuziehen", sagte RB-Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer.

Die weiteren Ansetzungen:



Arminia Bielefeld - Werder Bremen

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

