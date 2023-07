Fußball | Testspiel RB Leipzig startet mit 7:0-Sieg gegen Grimma Stand: 18.07.2023 22:03 Uhr

Ohne Fans aber mit einem 7:0 ist RB Leipzig in die Testspielphase gestartet. Zum Auftakt traf gleich ein Neuzugang per Hattrick. Gegen Grimma fehlten noch viele Profis, am Mittwoch soll dann die "volle Kapelle" trainieren.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist mit einem standesgemäßen Sieg in die Saison-Vorbereitung gestartet. Gegen Fünftligist FC Grimma gewann der DFB-Pokalsieger am Dienstag (18.07.2023) 7:0 (5:0). Das Spiel fand im heimischen Trainingszentrum am unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne einen Großteil des Profikaders statt.

Carvalho macht 1:0 - Sesko mit Hattrick

Neuzugang Fabio Carvalho eröffnete das Torfest mit seinem 1:0 (16.). Mit Benjamin Sesko markierte ein zweiter Neuzugang sogar einen Hattrick (20., 26., 36.). Zudem trafen der Grimmaer Lucas Bartsch per Eigentor (38.) sowie Nachwuchsspieler Cenny Neumann (60.) und U17-Europameister Winners Osawe (88.).

Bei RB kamen nur die Spieler zum Einsatz, die bereits seit vergangener Woche im Training sind: Torhüter Janis Blaswich, Kevin Kampl, Carvalho und Sesko, dazu der von der Leihe zurückgekehrte Hugo Novoa und der zur Pause eingewechselte Torhüter-Neuzugang Leopold Zingerle.

Kompletter Kader ab Mittwoch

Erst am Dienstag (18.07.2023) hatten die Nationalspieler von RB in der Akademie die obligatorischen Leistungstests nach dem Urlaub absolviert. Sie hatten wegen der Einsätze für ihre Länderteams nach Saisonende eine Woche länger Urlaub erhalten und steigen am Mittwoch (19.07.2023) bei einem öffentlichen Training (ab 11 Uhr im "Sport im Osten"-Livestream) in die Saisonvorbereitung ein. Dazu wird auch der am Dienstag verpflichtete El Chadaille Bitshiabu gehören. Am Donnerstag reist RB dann ins Trainingslager nach Südtirol in Bruneck. In dieser Zeit sind am 25. Juni in Lienz ein Test gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio sowie am 28. Juni ein Turnier mit Werder Bremen und Ipswich Town in Innsbruck angesetzt.

dh/dpa