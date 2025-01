Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Schlager für Bremen-Spiel "mehr als fraglich" - Raum und Xavi fit Stand: 10.01.2025 15:16 Uhr

Die gute Nachricht bei RB Leipzig: Zwei langzeitverletzte Stammspieler könnten am Sonntag in die Startelf rücken. Dafür ist ein Rückkehrer schon wieder verletzt. Uns es gibt einen Neuzugang für die Abwehr.

RB Leipzig bleibt in dieser Saison das Verletzungspech treu. Dem Bundesliga-Vierten aus Sachsen droht für das anstehende Heimspiel am Sonntag (12. Januar 2025) gegen Werder Bremen erneut der Ausfall von Mittelfeldmotor Xaver Schlager.

Schlager erneut am Knie verletzt

Wie RBL-Coach Marco Rose am Freitag (10. Januar 2025) auf der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel sagte, sei Xaver "mehr als fraglich für das Spiel am Sonntag." Laut Rose habe sich der 27-Jährige, der zuletzt lange wegen einem Kreuzbandriss fehlte, erneut am Knie verletzt. „Xaver hat sich im Testspiel ein bisschen weh getan. Das Knie ist gut, aber Strukturen drumherum sind betroffen.“ Schlager war erst Ende November auf den Platz zurückgekehrt und konnte in dieser Saison erst vier Spiele bestreiten.

RBL-Coach Rose (re.) und Schlager.

Doch Rose konnte auch gute Personal-Nachrichten verkünden. So seien sowohl Abwehrspieler David Raum als auch Offensivstar Xavi wieder komplett fit. "Xavi macht einen sehr guten Eindruck, auch David. Sie konnten alle Einheiten mitmachen. Sie sind auch Startelfkandidaten", kündigte der RB-Coach für das Bremen-Spiel an.

Bremen kommt mit starker Serie

Mit Bremen gastiert der Bundesliga-Siebte in Leipzig. Das Team von Ole Werner hat nur zwei Punkte Rückstand auf die auf Rang vier liegenden Leipziger. Vor der Winterpause blieben die Grün-Weißen vier Spiele in Serie ungeschlagen, gewannen davon drei Partien. "Sie hatten vor Weihnachten eine gute Serie, sie haben sich oben in der Tabelle rangeschoben", weiß Rose, der beim Gegner "klare Abläufe gegen und mit dem Ball“ beobachtet hat. "Sie sind sehr eingespielt, sie spielen sehr intensiv. "Bremen ist beste Mannschaft im offensiven Umschalten. Da kommt eine anständige Portion Arbeit auf uns zu."

Abwehrspieler Baku wechselt nach Leipzig

Rose äußerte sich aber auch noch zu einer weiteren Personalie. Zu Verpflichtung von Abwehrspieler Ridle Baku vom VfL Wolfsburg. Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz konnte "noch keinen Vollzug vermelden, aber wir sind sehr weit." Kurz darauf gab der Klub die Verpflichtung dann bekannt. Der frühere Mainzer unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Seinen ersten Einsatz könnte er bereits am Sonntag gegen Bremen haben. Ein Startelfkandidat sei er aber auch dann nicht, "weil ihm die Einheiten mit uns fehlen und die Jungs hier auch gut gearbeitet haben", so Rose.

RB Leipzig hat Avbwehrspieler Baku aus Wolfsbrug geholt.

RB Leipzig hatte sich um Baku nach dem Achillessehnenriss von Benjamin Henrichs im Dezember im Spiel bei Bayern München beworben. In Wolfsburg war Baku Stammspieler, sein Vertrag bei den Niedersachsen wäre im Sommer aber ausgelaufen.

