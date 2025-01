Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit Xavi ins neue Jahr gestartet Stand: 02.01.2025 18:31 Uhr

Spielmacher Xavi Simons ist nach seiner Verletzung zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig. Auch Nationalspieler David Raum trainierte am Donnerstag voll mit. Passen musste hingegen ein Stürmer.

Hoffnungsträger Xavi Simons ist bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum Start in das neue Jahr ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der niederländische Nationalspieler, der sich Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) am linken Sprunggelenk verletzt hatte, war beim öffentlichen Trainingsauftakt der Leipziger am Donnerstag erstmals wieder mit dabei.

Xavi Simons beim RB-Mannschaftstraining

Auch Raum wieder auf dem Platz

Auch Nationalspieler David Raum kehrte nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ins Mannschaftstraining zurück. "Darauf haben wir lange gewartet und hingefiebert", sagte Trainer Marco Rose in einer Medienrunde. Es sei jedoch klar, dass Xavi und Raum "noch nicht bei 100 Prozent sind", so Rose.

David Raum beim RB-Trainingsstart

Dafür fehlte Loïs Openda, der laut Trainer Marco Rose «ein Thema in der Familie» klären muss. Lutsharel Geertruida und Nicolas Seiwald mussten erkrankt passen, genau wie die Langzeitverletzten Benjamin Henrich, Assan Ouedraogo, Castello Lukeba sowie Yussuf Poulsen.

Rose dankt Fans

Die personellen Fragen hatten bei Cheftrainer Marco Rose jedoch keine Priorität, als er zu den hunderten Fans sprach. Er bedankte sich für die tolle Unterstützung durch die Anhänger gerade "in der schwierigen Phase zuletzt". Zudem versprach er zum Trainingsauftakt, "fleißig zu arbeiten, dass wir in der Rückrunde Spiele gewinnen".

Ligastart gegen Bremen

Für den Bundesliga-Vierten steht am 12. Januar gegen Werder Bremen (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Nach einem katastrophalen November mit fünf Niederlagen und einem Remis waren die Leipziger vor der Weihnachtspause zumindest national wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. "Wir sind weiter im Kampfmodus, mit einem sehr kleinen Kader", sagte Rose: "Wir müssen sehen, dass wir gut aus den Startlöchern kommen."

dpa/SpiO