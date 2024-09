Fußball | Champions League RB Leipzig mit "Überzeugung und Glauben" zu Atlético Madrid Stand: 18.09.2024 13:05 Uhr

Neue Saison in der Champions League, neues Format - und viel Freude bei RB Leipzig. Der Bundesligist startet am Donnerstag in Spanien. Trotz der schweren Aufgabe Atlético Madrid ist RB-Sportgeschäftsführer Schäfer nicht bange.

Mit Vorfreude und Selbstbewusstsein ist Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Mittwoch (18.09.2024) nach Madrid gereist. Einen Tag vor dem Champions-League-Auftakt der Leipziger bei Atlético Madrid sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir haben die Überzeugung und den Glauben, dass wir eine gute Champions-League-Saison spielen werden."

Kurz vor der Abreise am Mittwochmittag vom Flughafen Leipzig/Halle erklärte der 40-Jährige, er freue sich auch "riesig auf das neue Format. Ich freue mich, dass wir acht verschiedene Gegner haben."

Madrid aktuell Zweiter der spanischen Liga

Für RB startet die Champions League an einem bisher für die Königsklasse ungewohnten Donnerstag (21 Uhr, im Ticker und komplett live hören). Gegner Atlético Madrid, Vorjahresvierter in der spanischen La Liga hat im Sommer viel Geld in die Hand genommen und ist aktuell Tabellenzweiter, hinter dem FC Barcelona und noch vor Real Madrid. Für knapp 200 Millionen Euro wurden vor der Saison unter anderem Mittelstürmer Julian Alvarez (von Manchester City), der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (vom FC Villarreal), Mittelfeldspieler Conor Gallagher (vom FC Chelsea) und Abwehrspieler Robin Le Normand (von Real Sociedad) verpflichtet.

Jubel bei Spielern von RB Leipzig nach dem 2:1-Sieg gegen Atlético im Jahr 2020.

Schäfer lobt Atlético: "Unheimliche Qualität"

"Eine überragende Mannschaft, keine Frage. Eine Mannschaft, die sich sehr gut verstärkt hat", sagt Schäfer lobend über die Spanier, die seit 2011 von Langzeit-Trainer Diego Simeone trainiert werden und mit ihm unter anderem spanischer Meister und Europa-League-Sieger wurden. "Dass sie über eine unheimliche Qualität verfügen, weiß man, das war auch schon vor dem Sommer so. Dass dort ein Hexenkessel sein und der berüchtigte zwölfte Mann die Fans sind, auch", so Schäfer.

Zweites Aufeinandertreffen nach Viertelfinale 2020

Für beide Klubs ist es nicht das erste Aufeinandertreffen. Bereits im Viertelfinale und im Corona-Sommer 2020 spielten beide gegeneinander – damals im Lissaboner Estádio José Alvalade und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. RB gewann unter Trainer Julian Nagelsmann und dank zweiter Tore von Dani Olmo und Tyler Adams 2:1. RB gelang damals erst- und bisher einmalig der Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Jetzt kommt es zum Wiedersehen. Unter veränderten Vorzeichen und einem mit 70.000 Fans lautstarken Madrider Estadio Metropolitano. Bange vor dem Hexenkessel ist Schäfer aber nicht, denn: "Wir hatten ja angekündigt, dass wir in allen Wettbewerben für positive Momente sorgen wollen."

Dirk Hofmeister