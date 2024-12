Fußball | Bundesliga RB Leipzig kämpft Eintracht Frankfurt erneut nieder Stand: 15.12.2024 21:54 Uhr

Déjà-vu der besonderen Art: Elf Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal hat RB Leipzig die Frankfurter Eintracht erneut zu Hause bezwungen. Diesmal allerdings war es eine sehr knappe Angelegenheit - in einem fantastischen Spiel.

06 RBL RB Leipzig Frankfurt SGE Tor 2-1 Openda DSC_7071

RB Leipzig hat Eintracht Frankfurt auch im Bundesliga-Heimspiel bezwungen. Nach dem 3:0 im Pokal vor knapp zwei Wochen gewann das Team von Marco Rose diesmal mit 2:1 (1:1). Die Tore für Leipzig erzielten einmal mehr Benjamin Sesko (19.) und Lois Openda (51.). Nathaniel Brown hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (40.). In der Tabelle rücken beide Klubs damit wieder enger zusammen: RB bleibt Vierter, Frankfurt ist mit einem sechs Treffer besseren Torverhältnis Dritter.

Es wurde hart, aber nie unfair gekämpft.

Chancen satt auf beiden Seiten

Im Gegensatz zur einseitigen Pokal-Partie lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe - mit schon in der ersten Halbzeit jeweils vier Großchancen auf jeder Seite. Bereits nach 30 Sekunden lag der Ball das erste Mal im Tor, doch der Leipziger Treffer wurde wegen ganz knappen Abseits‘ nicht anerkannt. Danach gab Frankfurt den Ton an – bis RB wieder dominanter wurde und durch Seskos Nachwaschen per Kopf in Führung ging (19.). In den folgenden Minuten lag das 2:0 mehrmals in der Luft. Dass es durch Sesko und Openda nicht fiel, lag an Keeper Kevin Trapp (21./22.), der diesmal einen sehr guten Tag hatte. Frankfurt brauchte etwas, um sich zu erholen, drehte dann aber auf: Hugo Larsson scheiterte an RB-Keeper Maarten Vandervoordt (30.), Omar Marmoush traf per Freistoß die Latte (32.). Ein von Can Uzun weitergeleiteter Vertikalpass zu Torschütze Brown brachte dann doch noch den verdienten Ausgleich (40.).

Sehenswerter Ausgleich durch Brown

Eckball bringt RBL das Siegtor

Das Tempo in der bis in die Nachspielzeit auch für die Zuschauer atemberaubenden Partie war und blieb nach der Pause hoch. Und RB schlug wieder zu: Nach einem Seiwald-Eckball von rechts und Christoph Baumgartners Kopfball-Verlagerung auf die linke Seite traf Openda per Direktschuss ins kurze Eck (51.). Frankfurt berappelte sich diesmal schnell, aber die personell immer noch auf dem Zahnfleisch kriechenden Leipziger hielten kämpferisch und läuferisch erstaunlich stark gegen. Frankfurt drückte massiv, RB lauerte auf Konter, es ging hin und her. Die besten Chancen für die Eintracht hatte der unermüdlich wirbelnde Marmoush (55./88.). Bei RB hatten u.a. Antonio Nusa und André Silva die Vorentscheidung auf dem Fuß (77./90.+2). Ein Tor fiel aber nicht mehr.

Openda wurde hier regelgerecht gestoppt.

Das sagten die Trainer

