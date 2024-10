Fußball | Champions League RB Leipzig ist (noch) kein Spitzenteam Stand: 03.10.2024 03:38 Uhr

Führung und Überzahl reichten nicht, um die ersten Punkte in der Champions League einzufahren. In den entscheidenden Szenen gegen Juventus Turin zeigte sich, dass RB Leipzig noch kein europäisches Topteam ist.

Überzahl und Führung und dennoch reicht es nicht zum ersten Sieg in der Champions League: RB Leipzig hat zum wiederholten Mal Lehrgeld zahlen müssen und auch bewiesen, dass es bis zur absoluten europäischen Spitzen noch ein Stück ist. Dabei zeigte der Bundesligist gegen Juventus Turin beim 2:3 einen ordentlichen Auftritt, hatte insgesamt genügend Chancen, um mit mindestens einen Punkt rauszugehen. Aber die dezimierten Gäste schlugen im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt zu.

Rose: "Haben uns defensiv in Überzahl zu viel erlaubt"

"Ich ärgere mich total. Aber wenn ich den Zampano mache, ist doch klar, was dann geschrieben wird. Wir haben gegen einen Topgegner gespielt, hatten ihn am Haken. Du darfst dir einfach nichts erlauben. Wir haben uns defensiv in Überzahl zu viel erlaubt. Beide Fehler wurden bestraft", resümierte Cheftrainer Marco Rose.

Führung und Überzahl reichten nicht zum Sieg

Benjamin Sesko (30.) hatte die Leipziger nach einer zähen Anfangsphase erlöst. Nach dem Ausgleich durch Dusan Vlahovic (50.) wurde es hektisch: Zuerst sah Juve-Keeper Michele Di Gregorio nach Handspiel außerhalb des Strafraums (59.) die Rote Karte, in Überzahl traf Sesko wenig später per Handelfmeter (65.) zur erneuten Führung. Doch Vlahovic (68.) und Francisco Conceicao (83.) drehten das Spiel spät. Sportdirektor Rouven Schröder fasste die aus Leipziger Sicht unbefriedigende Partie zusammen: "Wir wissen, dass wir auf diesem Niveau viel richtig machen müssen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben einen fatalen Fehlpass zum 2:2 gespielt. Dann kommt einiges zusammen."

Orban: "Nach dem 2:1 zu passiv agiert"

In der wilden Schlussphase und Verlängerung hätten die Leipziger bei einigen heißen Szenen das Ausgleichstor erzielen können. Nach dem 2:1 dagegen spielte RBL zeitweise zu passiv. "Nach dem 2:1 haben zu passiv agiert. Wir hätten geduldiger auf Kontrolle gehen müssen", erklärte Abwehrchef Willy Orban.

Enttäuschung nach dem Abpfiff im Spiel RB Leipzig gegen Juventus Turin

Liverpool wartet am 23. Oktober

Die nächste Chance, es besser zu machen, kommt bereits am 23. Oktober. Dann empfängt RB Leipzig den FC Liverpool. Dann sollten auch die ersten Punkte geholt werden. Sportdirektor Schröder bleibt optimistisch: Schröder äußerte sich optimistisch: "Jetzt haben wir null Punkte nach zwei Spielen, was natürlich nicht gut ist. Aber ich glaube, dass noch keiner enteilt ist, noch keiner ist so weit in der Tabelle vor uns, dass wir uns nicht mehr qualifizieren können."

SpiO