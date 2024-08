Fußball | Bundesliga RB Leipzig holt Feyenoord-Eigengewächs Geertruida und verabschiedet Simakan Stand: 30.08.2024 22:04 Uhr

RB Leipzig hat kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode den niederländischen Nationalspieler Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam verpflichtet. Mohamed Simakan verlässt dagegen den Verein nach drei Jahren.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat RB Leipzig in der Abwehr Veränderungen vorgenommen. Wie der Bundesligist am Freitagabend (30. August) mitteilte, verlässt Mohamed Simakan, der sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung spielen kann, den Verein nach drei Jahren. Wohin es ihn zieht, ist noch nicht klar. Medienberichten zufolge soll er zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechseln, wo er mit Cristiano Ronaldo in einem Team spielen würde. RB soll eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro einstreichen.

Mohamed Simakan kam in 122 Pflichtspielen für RB Leipzig zum Einsatz.

Geertruida kommt im zweiten Anlauf

Als Ersatz für den Franzosen haben die Sachsen den niederländischen Nationalspieler und Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam verpflichtet. Der 24-Jährige spielte seit seinem zwölften Lebensjahr für den Pokalsieger aus der Hafenstadt. Bereits im letzten Sommer war er in Leipzig ein Kandidat, eine Einigung kam damals allerdings nicht zu Stande. Bei RB unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 25 Millionen Euro.

RB-Sportdirektor Rouven Schröder lobte den Neuzugang als "sehr flexiblen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung einer Dreier- und Viererkette, auf der defensiven Außenbahn als auch auf der Sechs zum Einsatz kommen kann." Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sprach von einem "weiteren hochkarätigen Neuzugang (...). Er wird uns mit seinen sportlichen Qualitäten sofort weiterhelfen."

Lutsharel Geertruida gehörte bei Feyernoord Rotterdam zum Stammpersonal und trug auch die Kapitänsbinde.

Dauerbrenner bei Rotterdam

Geertruida gehörte bei Feyenoord zu den Dauerbrennern und lief öfter als Kapitän des letztjährigen Tabellensechsten auf. Er überzeugte nicht nur in der Defensive mit gutem Stellungsspiel, sondern auch mit Dribblings nach vorne, fünf Vorlagen und einer herausragenden Passquote. Mit acht Treffern in 34 Partien war er der viertbeste Torschütze des Vereins aus seiner Heimatstadt Rotterdam in der Eredivsie.

In der Nationalmannschaft debütierte der 1,84 Meter große Rechtsfuß im März 2023, gehörte zum Kader der Niederlande bei der EM, wo er allerdings nur auf 117 Spielminuten unter Coach Ronald Koeman kam.

Osawe geht nach Nürnberg

Derweil wurde U17-Welt- und Europameister Winners Osawe nach Franken verkauft. Der Deutsche, der im dramatischen WM-Finale mit Gelb-Rot vom Platz flog und die Partie gegen Frankreich noch einmal spannend machte, wechselt zum 1. FC Nürnberg und Trainer Miroslav Klose.

2023 gewann Winners Osawe die U17-Weltmeisterschaft mit Deutschland.

RB soll sich allerdings eine Rückkaufoption für den talentierten defensiven Mittelfeldspieler gesichert haben. Der Club will ihm "die Zeit geben, die er braucht" und ihn "behutsam an den Profibereich heranführen". In der letzten Saison gehörte der 17-Jährige zum Stammpersonal der Leipziger in der A-Jugend-Bundesliga Nord/Nordost.

jar/dpa