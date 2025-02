Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen Überraschungsteam Mainz 05 gefordert Stand: 28.02.2025 13:55 Uhr

Fünfter gegen Sechster: Das Verfolgerduell RB Leipzig gegen Mainz 05 ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Rennen um die Champions League. Gegen seinen Ex-Verein hofft RB-Coach Rose auf den zweiten Sieg der Heimspielwoche. Ein Sieg gegen das Überraschungsteam der Saison würde auch ihm weitere Luft verschaffen. Zuletzt schlugen die Sachsen Wolfsburg im Pokal-Viertelfinale.

Marco Rose denkt wehmütig an seine Mainzer Zeiten zurück. Vor allem die fünfte Jahreszeit war für ihn etwas Besonderes. "Ich vermisse es, auf jeden Fall. Ich bin damals nach Mainz gekommen und konnte nicht viel anfangen mit Fastnacht. Ich habe es einmal erlebt und wollte es eigentlich nie mehr missen. Eine großartige Veranstaltung, Kulturgut vom Feinsten", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Samstagsspiel (15:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker) gegen seinen Ex-Verein.

RB in der Offensive dünn besetzt

Die Mainzer galten lange Zeit als Leipziger Lieblingsgegner. In den ersten sechs Heimspielen schoss man 24 Tore gegen den Ex-Club von Jürgen Klopp. Unter Rose blieb das Team zuletzt daheim zweimal torlos - erst 0:0, vor zwei Jahren gab es sogar eine 0:3-Niederlage. Allerdings gewannen die Leipziger das Hinspiel im Oktober mit 2:0.

RB ist offensiv nicht allzu breit aufgestellt. Christoph Baumgartner fehlt gelbgesperrt ebenso wie Antonio Nusa (Knieverletzung), der Einsatz von Routinier Yussuf Poulsen (Muskelprobleme) ist noch fraglich. Rose sagt: "Wir haben Kevko (Kevin Kampl), der das Offensivspiel beleben kann, wir haben Tidiam (Gomis), der das im Training sehr ordentlich macht. Wir haben nicht viel Möglichkeiten, aber wenn die Jungs das vorne gut machen, gut drauf sind, dann brauchen wir vielleicht nicht so viel zu wechseln", sagte Rose mit Blick auf das Trio Xavi Simons, Benjamin Sesko und Loïs Openda.

RB: Nur ein Sieg aus sieben Liga-Begegnungen

RB ist zwar in der Rückrunde noch ungeschlagen, holte aber auch nur einen Liga-Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Nach dem 2:2 gegen Heidenheim am Sonntag rutschten die RasenBaller von Champions-League-Platz vier auf Rang sechs ab. Der Druck auf Trainer Rose steigt. Der hat noch Vertrag bis 2026. Aktuell wäre eine Trennung zum Saisonende aber keine Überraschung. Zu unbeständig sind die Leistungen, zu dürftig ist die Punkte-Ausbeute. Mit Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) geistert bereits der Name eines möglichen Nachfolgers durch die Medien. Auftrieb soll der Einzug ins Pokal-Halbfinale bringen, am Mittwoch schlug man den VfL Wolfsburg 1:0. Gegen Mainz tritt RB zum dritten Mal in Folge vor heimischer Kulisse an.

Gegen Heidenheim lagen Xaxi Simons und Co. nach kurzer Zeit 0:2 hinten.

Mainz: Zweitbeste Defensive - Abräumer Kohr gesperrt

Bei Mainz schlägt der Ausfall von Abräumer Dominik Kohr, der bereits seine zehnte Gelbe sah, ordentlich ins Kontor. Der "Aggressive Leader" gehört zu den Leistungsträgern der Rheinhessen. Die haben sich unter Trainer Bo Henriksen vorerst in der vorderen Tabellenhälfte etabliert. Gegenüber RB Leipzig holte Mainz satte elf Punkte auf. Ein Grund dafür sind die sehr guten Leistungen ist die Defensive. Nur Tabellenführer Bayern München ließ weniger Gegentreffer zu. Keeper Robin Zentner gerät langsam in den Dunstkreis des Nationalteams. Vorne lässt sich Angreifer Jonathan Burkhardt oft nicht lumpen. Mit acht Treffern in der Fremde ist er aktuell der beste Auswärts-Torschütze der Liga. Sportdirektor Niko Bungert sagte dem "Kicker": "Wir sind früh aus der Abstiegszone herausgekommen und können schauen, ob es wieder zu einer ganz verrückten Sache reicht."

"Mainz, wie es tanzt und lacht": Trainer Bo Henriksen hat die Null-Fünfer auf die Europacup-Plätze geführt.

