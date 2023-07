Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Angreifer Silva verpasst auch das Trainingslager Stand: 12.07.2023 10:40 Uhr

Nächster Rückschlag für André Silva: Der Angreifer von Pokalsieger RB Leipzig fehlt im Trainingslager. Weiterhin unklar ist, wie die Zukunft des Portugiesen aussieht.

RB Leipzigs Angreifer André Silva wird das Trainingslager des Champions-League-Teilnehmers Ende Juli im Südtiroler Bruneck verpassen. Grund dafür ist eine anhaltende Verletzung des 27-Jährigen: Der portugiesische Nationalspieler kann nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel noch nicht auf den Platz zurückkehren.

Silva bleibt in Madrid

Das teilten die Leipziger nach einer erneuten Untersuchung per Twitter mit. Silva wird seine Reha weiter in Madrid fortsetzen. Der 53-fache portugiesische Nationalspieler hatte sich kurz vor dem Pokalfinale gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt im Training verletzt.

Angreifer auf dem Absprung

Unklar ist, ob Silva in diesem Sommer überhaupt zu RB zurückkehrt. Zuletzt wurde der 27-Jährige mit Lazio Rom, Atlético Madrid und Benfica Lissabon in Verbindung gebracht. Sein Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2026. In Leipzig konnte sich Silva seit seinem Wechsel 2021 aber nie so recht durchsetzen. In der zurückliegenden Saison erzielte er nur vier Tore. In seiner besten Saison bei der Eintracht traf der Mittelstürmer 2020/21 noch 28 Mal.

