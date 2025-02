Fußball | Bundesliga RB Leipzig am Freitag in Augsburg - Keine Liebes-Geschenke zum Valentinstag Stand: 13.02.2025 13:01 Uhr

Personell angeschlagen in ein "intensives Spiel" gegen eine "grundaggressive Mannschaft". Das Gastspiel von RB Leipzig und Coach Marco Rose am Freitag in Augsburg hört sich nur wenig nach einer Reise an, die Spaß macht. Doch das Auswärtsspiel könnte für RB dennoch positiv enden - Rose hat dafür einige Indizien wahrgenommen.

Ausgerechnet am Valentinstag muss Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum FC Augsburg. Im Gastspiel der Sachsen bei den bayerischen Schwaben am Freitagabend (14. Februar, 20.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) dürfte allerdings wenig Liebe im Spiel sein, von Liebes-Geschenken einmal ganz zu schweigen.

FCA-Coach Thorup hinterfragt Klopp-Effekt

Der FCA pflegt seit Jahren eine herzlich gepflegte Feindschaft zum Leipziger Fußball-"Konstrukt". Und auch der aktuelle FCA-Trainer Jess Thorup verweist darauf, wenn er sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel die Frage stellt, es sei "eine große Frage", wohin der Weg von RB unter dem neuen Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp führt. "Mit einer Personalie wie Herrn Klopp heißt das, sie haben große Ziele."

Augsburg drittstärkstes Rückrunden-Team

Zu den großen Zielen zählt die jährliche Champions-League-Qualifikation der Leipziger. Und dort steht das Team von RBL-Coach Marco Rose auch gerade. Mit dem 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli festigte RB den vierten Tabellenplatz. Der FC Augsburg ist dagegen Tabellen-Zwölfter. Der sportliche Trend spricht allerdings für die "Fuggerstädter": Der FCA ist seit fünf Spielen ungeschlagen und in der Rückrundentabelle mit zwei Siegen und zwei Remis drittstärkstes Team hinter dem FC Bayern und Leverkusen.

RBL: Nusa fehlt - Baumgartner als Option

Bei RB endete dagegen erst gegen den FCSP eine Negativserie von vier sieglosen Bundesliga-Spielen. Zudem gewann RB auswärts nur eins der letzten zehn Spiele. Und die Leipziger gehen erneut personell geschwächt ins Auswärtsspiel. Offensivmann Antonio Nusa verletzte sich am Knie und fehlt bis Ende März. "Mit Toni fehlt uns ein fußballerisches Element", erklärte Rose auf der Pressekonferenz am Donnerstag (13. Februar 2025). Den Ausfall von Nusa könnte laut Rose Mittelfeldmann Christoph Baumgartner "abfangen". "Hintendran ist es dann aber schon sehr eng", weist der Coach auf seinen engen Kader hin.

RB Leipzigs Xavi Simons (Mitte) traf im Hinspiel gegen Augsburg zum 4:0-Endstand.

Poulsen fährt mit, "weil der Kader klein ist"

In diesem fehlen weiterhin Xaver Schlager sowie die Langzeitverletzten Benjamin Henrichs und Assan Quedraogo, sowie der rotgesperrte Abwehrchef Willi Orban. Auch Offensivmann Yussuf Poulsen ist noch nicht bei 100 Prozent. Zum Einsatz des Dänen sagt Rose allerdings: "Weil der Kader klein und eng ist, wird er morgen mit dabei sein und auf der Bank sitzen."

Rose: "Wird intensiv werden"

Am Valentinstag nach Augsburg. Das klingt nach Roses Worten eher nach einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt – nach einer unangenehmen Aufgabe: "In Augsburg weißt Du, das ist ähnlich wie in Berlin, dass es sehr intensiv werden wird. Sie werden uns anlaufen, werden versuchen, uns nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das ist eine grundaggressive Mannschaft mit Fans, die sie unterstützen werden." Sein Team habe daher die Aufgabe, "Zweikämpfe zu führen, dagegenzuhalten."

Augsburg Infekt-geplagt - "Bekommen elf Mann auf den Platz"

Die Stimmung bei Gegner Augsburg beschreibt FCA-Trainer Thorup vor dem Leipziger Gastspiel dagegen ganz und ganz positiv. "Freitagabend, Flutlicht, zu Hause - das ist immer schön. Wir haben viel Selbstvertrauen. Das merkt man in der Kabine." Denn: "Wir können gegen eine Top-5-Mannschaft zeigen, wie weit wir sind." Vor allem defensiv hat der Däne sein Team zuletzt sehr gut eingestellt: In den jüngsten fünf Spielen kassierte Augsburg nur drei Gegentore. RB musste im gleichen Zeitraum sechs Bundesliga-Gegentore hinnehmen.

Die gute Stimmung lässt sich Thorup auch von einer Krankheitswelle in der vergangenen Woche nicht nehmen. "Mein Gefühl ist, dass wir elf Mann auf den Platz kriegen und auch eine sehr gute Mannschaft", reagierte der 54-Jährige mit Humor. Und ergänzte: "Leipzig ist ein Top-Team, aber wir haben einen Glauben an uns."

Rose: "Haben Pressing verbessert"

Den Glauben an seine Mannschaft hat auch Rose trotz der durchwachsenen letzten Wochen nicht verloren. Und der 48-Jährige sieht sogar Verbesserungen – in der Defensive und der Offensive: "Was wir verbessert haben, ist unser hohes Pressing. Da sind wir wieder mehr bei uns. Wir haben besseren Zugriff, gewinnen mehr Bälle." Die Aufgabe für Augsburg? "Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Angriffe gut zu Ende spielen."

Bilanz spricht klar für RB

Und trotz des erwarteten unangenehmen Gegners kann Leipzig mit einem Blick auf die Statistik durchaus positiv auf das Augsburg-Gastspiel schauen: Im Hinspiel gelang RB ein 4:0-Sieg, seit 14 Spielen ist RB gegen Augsburg ungeschlagen. Gegen kein anderes Bundesliga-Team hat RB eine so gute Bilanz. Die letzte und einzige Niederlage gegen Augsburg in insgesamt 17 Duellen kassierten die Leipziger 2017. Mit dem damaligen Coach Ralph Hasenhüttl verlor RB 0:1 in der Fuggerstadt.

Dirk Hofmeister