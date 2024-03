Fußball | Champions League Raus mit Applaus: RB Leipzig verpasst das Wunder bei Real Madrid nur knapp Stand: 06.03.2024 23:21 Uhr

Ein Treffer war zu wenig - RB Leipzig zeigte im Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid einmal mehr eine couragierte Leistung. Das 1:1 gegen die Königlichen reichte aber nicht, um ins Viertelfinale einzuziehen.

RB Leipzig ist im Achtelfinale der Champions League erwartungsgemäß an Real Madrid gescheitert. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel kam der Bundesligist in der spanischen Hauptstadt trotz starker Vorstellung nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste somit eine große Überraschung im Bernabeu knapp. Vinicius Junior (65.) hatte Real in Führung geschossen, RB-Kapitän Willi Orban glich kurz danach aus (68.).

Xavi Simons beschwert sich

Openda hat es auf dem Fuß

Die erste Halbzeit erinnerte sehr an das Hinspiel: RB begann couragiert, war insgesamt gefährlicher, schlug daraus aber kein Kapital. Einmal mehr ließ die Effizienz zu wünschen übrig, vor allem bei Openda, der die zwei besten Chancen der ersten Halbzeit hatte: In der 16. Minute schlenzte er den Ball rechts am Tor vorbei, in der 42. Minute versuchte er es aus 15 m mit Gewalt und ballerte die Kugel diesmal links neben den Kasten. Defensiv lief es bei RB besser, überstand auch Reals kurze Druckphasen relativ souverän.

Lois Openda in Aktion

Real trifft - RB schlägt zurück

Nach der Pause nahm das Spiel erst richtig Fahrt auf, mit guten Phasen und Chancen für beide Teams. Und wie im Hinspiel stach Real zu: Toni Kroos fing am Strafraum den Ball ab, der über Jude Bellingham bei Vini Jr. Landete – der Brasilianer vollendete aus 11 m eiskalt (65.). Tragisch für RB, denn der Torschütze hätte nach einer Tätlichkeit an Willi Orban gar nicht mehr spielen dürfen (55.). Wie auch immer, RB war nicht geschockt, startete sofort die Gegenoffensive. Mit Erfolg: Orban köpfte nach einer Flanke von David Raum zum 1:1 ein (68.). Um die Verlängerung zu erzwingen, musste jedoch noch ein Treffer her. Den allerdings verhinderte Real mit diversen Fouls und etwas Glück – in der Nachspielzeit lupfte Dani Olmo den Ball auf die Latte.

Vinicius Junior feiert sein Tor

Sven Kups