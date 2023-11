Fußball | Länderspiel Rangnick gegen Nagelsmann - Wer ärgert wen? Stand: 20.11.2023 14:20 Uhr

Die Österreicher sind schon ganz "narrisch" auf das Duell gegen Deutschland. Am Dienstag treffen beide Teams in Wien aufeinander. An den Linien stehen mit Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann zwei alte Bekannte, die sich aus gemeinsamen Zeiten in der Fußball-Bundesliga kennen.

Österreichs Nationtrainer Ralf Rangnick und DFB-Chefcoach Julian Nagelsmann.

Hätte Julian Nagelsmann im April dieses Jahres auf Ralf Rangnick gehört, wäre jetzt alles anders. Damals suchte Tottenham Hotspur einen neuen Trainer, ein Interesse am gerade beim FC Bayern freigestellten Nagelsmann wurde zumindest kolportiert. Und Rangnick, schon Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, sagte öffentlich, das wäre eine gute Idee. Doch Nagelsmann wurde nicht Spurs-, sondern Bundestrainer - und trifft am Dienstag (21. November, 20:45 Uhr live im Audiostream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) in Wien auf seinen alten Bekannten.

Hoffenheim: Der eine ist Cheftrainer, der andere leitet den Nachwuchs

Es begann im Kraichgau. Rangnick war von 2006 bis 2011 Trainer der TSG Hoffenheim, führte den Club in die Bundesliga. Nagelsmann war zum Ende von Rangnicks Amtszeit Nachwuchstrainer bei der TSG. Im Februar 2016 übernahm er als jüngster Bundesliga-Coach das Erstligateam. Später, vor einem Wiedersehen mit Rangnick, inzwischen Sportdirektor bei RB Leipzig, sagte der heutige Bundestrainer: "Natürlich sind die Anfänge (unter ihm) hier noch zu spüren. Der Name wird hier nie gelöscht, dafür sind seine Verdienste zu groß."

2019: Nagelsmann auf dem Sprung zu RB Leipzig

In der Spielzeit 2018/19 sahen sich Nagelsmann und Rangnick dreimal als Gegner wieder - da stand schon fest, dass Nagelsmann, der keins der Spiele gewann, zur folgenden Saison RBL-Trainer werden wird. Rangnick übernahm praktisch nur übergangsweise und verabschiedete sich später endgültig von RasenBallsport. Wieder als großer Macher des Vereins, der etliche Erfolge feiern konnte. Nagelsmann sagte einst: "Dass er eine große Bedeutung für den Verein hat, ist ja klar."

29. September 2018: Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann begrüßt RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick. Damals entführten die Gäste aus der Rhein-Neckar-Arena drei Punkte und gewannen mit 2:1.

Rangnick hält große Stücke auf Nagelsmann

Nagelsmann ging zu den Bayern, Rangnick über den Fußball-Kosmos von Red Bull zu Manchester United und schließlich nach Österreich. Als im September die Bundestrainer-Debatte hochkochte, sagte Rangnick in einem MDR-Interview: "Dass ich große Stücke auf Julian Nagelsmann halte, ist ja nichts Neues." Für die Nationalmannschaft sei "das sicher eine gute Lösung".

Noch kein Telefonat vor dem großen Spiel

Nun das direkte Aufeinandertreffen beider Trainer im ganz großen Maßstab. "Für beide Nationen ist es ein besonderes Spiel. Es ist ein brisantes Duell. Im Vereinsfußball würde man sagen, es ist ein Derby", betonte Rangnick, der am Montag bei der Pressekonferenz extrem zuversichtlich wirkte: "Klar kenne ich Julian Nagelsmann sehr gut. Wir haben aber noch nicht telefoniert, seit er Bundestrainer ist. Wir sind auf alles vorbereitet."

red/dpa/sid