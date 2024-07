Tischtennis Post SV Mühlhausen gelingt Chinesen-Coup Stand: 11.07.2024 10:22 Uhr

Das ist ein echter Hammer: Zwei Weltklasse-Spieler aus China spielen für das thüringische Mühlhausen in der Champions League im Tischtennis. Den Coup hat Trainer Erik Schreyer eingefädelt.

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen ist ein echter Coup gelungen. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte wurden zwei chinesische Spieler verpflichtet. Und nicht irgendwelche, sondern zwei der absoluten Weltklasse. Wie der Verein mitteilte, werden Lin Gaoyuan und Liang Jingkun ausschließlich in den Spielen der Champions League zum Einsatz kommen. Jingkun ist derzeit auf Platz zwei der Weltrangliste, Gaoyuan ist Siebter. Beide waren mehrfach Mannschafts-Weltmeister.

Erik Schreyer: "Phänomenal für das kleine Mühlhausen"

"Die letzten 20-25 Jahre gab es keinen chinesischen Nationalspieler, der in Europa gespielt hat. Wir haben ein Novum, dass Top-Chinesen in Europa spielen. Die besten 5 Spieler in China waren unantastbar. Es ist phänomenal, dass das kleine Mühlhausen solche Weltspieler verpflichtet hat. Es ist ein ganz großes Ereignis für gesamt Tischtennis-Deutschland", freute sich Trainer Erik Schreyer, der den Mut hatte und den chinesischen Verband angesprach. "Die Chinesen lieben Emotionen, und so gibt es die mehr als in unserer Halle in Mühlhausen. Die Verhandlungen waren einfacher als gedacht."

Lin Gaoyuan war bereits mehrfach Mannschaftsweltmeister.

Chinesen in der Königsklasse im Einsatz

Die Spieler werden für einzelne Spiele aus China eingeflogen. Die Kosten dafür trage voraussichtlich der chinesische Verband, hieß es am Mittwoch. Die Spieler werden pro Einsatz in der Champions League vom Post SV bezahlt. In der Tischtennis-Bundesliga und im Pokal wird der Post SV Mühlhausen mit seinem gewohnten Kader antreten. Der Bundesliga-Auftakt für Mühlhausen ist am 25. August gegen TSV Bad Königshofen. Im Pokal bekommen es die Thüringer mit demselben Gegner zu tun.

SpiO