Bestätigt Polizisten kauften vor Thüringen-Derby Fanartikel beider Mannschaften Stand: 19.02.2025 18:47 Uhr

Das weiß jeder Thüringer: Fanartikel wie Schals, Shirts und Pullover kauft man vor dem Derby entweder in rot-weiß oder in blau-gelb-weiß - aber niemals in beiden Farbkombinationen. Die Thüringer Polizei sieht das offenbar anders und kaufte vor dem Spiel in den Fanshops von RWE und FCC ein. Offenbar wollten sie sich so ausgestattet unter beide Fanlager mischen.

Von MDR THÜRINGEN

Im Vorfeld des abgesagten Thüringen-Derbys ist es bei den Fans der Rivalen aus Erfurt und Jena zu Irritationen über das Vorgehen der Polizei gekommen. Polizisten sollen demnach Fanartikel in den Shops beider Vereine bestellt haben, wie die Erfordia Ultras 1996 auf ihrer Internetseite mitteilten. So sollen die Beamten Shirts, Pullover und Schals erworben haben.

Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, soll bei der Thüringer Polizei ein entsprechender Bon zur Erstattung der Auslagen vorgelegt worden sein. Die Fans gehen davon aus, dass sich Polizisten beim Derby unter die Fans mischen wollten. Die Erfordia Ultras mahnten ihre Anhänger zur Vorsicht.

Polizei bestätigt den Einsatz von Zivilpolizisten

Die Landespolizeidirektion bestätigte auf Anfrage grundsätzlich den Einsatz von Beamten in ziviler Kleidung. Auch der Kauf szenetypischer Kleidung sei legitim. So weit es die Lage erfordere, setze man Polizisten bei verschiedensten Anlässen in ziviler Kleidung ein, hieß es. Solche Artikel würden regelmäßig gekauft, um sich bei bestimmten Anlässen anpassen zu können. Zu konkreten Anlässen werde aber keine Auskunft gegeben.

Das Thüringen Derby hätte am Sonntag in Erfurt stattfinden sollen.

Inwiefern Informationen aus den Reihen der Polizei selbst an die Öffentlichkeit gelangten, auch dazu könne man gegenwärtig keine Aussage treffen, hieß es. Weitere Auskünfte lehnte die Polizei ab.

Das für Sonntag angesetzte Thüringen-Derby war am Mittwochnachmittag wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Erfurt abgesagt worden.

