Fußball | DFB-Pokal Pokalknaller des FC Carl Zeiss Jena live im ZDF Stand: 13.06.2024 12:44 Uhr

Thüringenpokal-Sieger FC Carl Zeiss Jena zog das große Los, trifft auf Meister Bayer Leverkusen. Und dieses besondere Spiel wird Ende August auch noch live im ZDF stattfinden. Auch die anderen Partien wurden terminiert.

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals sind zeitgenau angesetzt. Dabei darf sich der FC Carl Zeiss Jena auf ein TV-Spiel im ZDF freuen. Am 28. August tritt der Regionalligist und Thüringenpokal-Sieger ab 18 Uhr gegen Meister Bayer Leverkusen an. Grund für die frühe Anstoßzeit ist, dass im Anschluss ebenfalls live im ZDF die Eröffnungsfeier der Paralymipcs aus Paris gezeigt wird.

Der Titelverteidiger kommt ins Jenaer Paradies.

"Die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Inklusion in Deutschland. Der DFB ist ein Verband für alle Menschen und daher ist es uns wichtig, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung an diesem Abend den paralympischen Athleten gilt", sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.

HFC macht den Auftakt am Freitag

Die anderen mitteldeutschen Vereine treten zu ihren Erstrundenspielen bereits am dritten Augustwochenende an. Demnach spielt der zweimalige Pokalsieger RB Leipzig zum Auftakt beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am Samstag (15.30 Uhr). Ebenfalls am Samstag, dem 17. August tritt Drittligist FC Erzgebirge Aue gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach (13.00 Uhr) an. Bereits am Freitagabend (18.00 Uhr) macht der Drittliga-Absteiger und Landespokalsieger Hallescher FC den Auftakt gegen Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli.

Drittligist und Sachsenpokalsieger Dynamo Dresden trifft am Sonntag (18.00 Uhr) auf die Fortuna aus Düsseldorf, die erst in der Aufstiegsrelegation gegen Bochum die Rückkehr ins Oberhaus verpasste. Zweitligist 1. FC Magdeburg muss am Montag (18.00 Uhr) beim Regionalligisten Kickers Offenbach antreten.

SpiO