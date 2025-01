Fußball | FSA-Pokal Pokalfinale Sachsen-Anhalt findet in Halle statt Stand: 29.01.2025 13:06 Uhr

Noch müssen in Sachsen-Anhalt die Halbfinals ausgespielt werden. Der Ort für das Endspiel steht aber bereits fest. Es geht erneut an die Saale, zum bereits fünften Mal in der Geschichte des Landespokals.

Das Finale des Fußball-Landespokals Sachsen-Anhalt findet auch in diesem Jahr in Halle/Saale statt. Das gab der Fußballverband Sachsen-Anhalt am Mittwoch (29. Januar 2025) bekannt. Das Endspiel steigt zum Finaltag der Amateure am 24. Mai 2025.

Bereits im vergangenen Jahr wurde in Halle der Pokalsieg und damit das Ticket für die 1. Runde im DFB-Pokal ausgespielt. Damals setzte sich Drittliga-Absteiger Hallescher FC gegen Oberligist VfB Germania Halberstadt mit 4:2 nach Verlängerung durch. Zur Entscheidung für den Finalstandort Halle wird Jörg Bihlmeyer, Vizepräsident des FSA, so zitiert: "Für den Fußballverband Sachsen-Anhalt besitzt der Finaltag der Amateure, in den auch unser Pokalfinale eingebettet ist, einen hohen Stellenwert. Daher war es uns wichtig, einen würdigen Rahmen für das Finale zu schaffen. Die Voraussetzungen im Leuna-Chemie-Stadion sind dafür vollumfänglich gegeben, was die positiven Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben."



Halle ist damit zum fünften Mal nach 2014, 2015, 2016 und 2024 Finalstandort. Rekordpokalsieger ist der aktuelle Zweitligist 1. FC Magdeburg mit 13 Pokalsiegen, der HFC gewann den Pokal elfmal.

Halbfinale steht an: Auslosung am 1. Februar

Hoffnungen auf den Finaleinzug können sich noch vier Halbfinalisten machen: Im Semifinale stehen Regionalligist Hallescher FC, Oberligist VfL Halle 96 sowie die Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal und VfB Sangerhausen. Die Halbfinal-Paarungen werden am 1. Februar im Rahmen der Regionalliga-Partie Hallescher FC gegen Rot-Weiß Erfurt (16 Uhr, im Live-Ticker und live im MDR FERNSEHEN) ausgelost.

dh/pm