Handball | DHB-Pokal Pokal-Aus für ThSV Eisenach in Hamburg Stand: 12.12.2023 20:46 Uhr

2013 stand der ThSV Eisenach zum letzten Mal im Viertelfinale des DHB-Pokals. Diesmal waren die Thüringer in Hamburg nah dran, in der Schlussphase gingen dann aber die Ideen aus.

Der ThSV Eisenach hat den Sprung ins Viertelfinale des DHB-Pokals verpasst. Die Thüringer unterlagen beim HSV Hamburg mit 28:31. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als dem ThSV in der Offensive keine Lösungen mehr fanden. Zudem bekam man Hamburgs Dani Baijens nach der Pause nicht in den Griff.

Eisenach kommt zurück und zieht davon

"Wir wollen ins Viertelfinale des DHB-Pokals", erklärte Geschäftsführer René Witte selbstbewusst vor dem Spiel. Doch irgendwie wirkten seine Eisenacher in der ersten Viertelstunde gehemmt, leisteten sich viele technische Fehler. Nach 15 Minuten führten die bis dahin deutlich effektiveren Hamburger bereits mit 10:6. Doch nun tauten die Thüringer auf, packten defensiv besser zu, ließen keine größeren Lücken mehr und hatten vor allem mit Matija Spikic einen Mann zwischen den Pfosten, der den HSV phasenweise zur Verzweiflung brachte. So arbeitet sich der ThSV Tor um Tor heran, schaffte in der 21. Minute den 10:10-Auslgeich und ging zwei Minuten später zum ersten Mal in Führung. Die Gastgeber verloren zwischenzeitlich völlig den Faden, der ThSV zog bis auf 16:13 davon. Ein letzter Wurf von Manuel Zehnder wurde von Keeper Johannes Bitter abgewehrt, so ging es mit einem 16:14 in die Kabinen.

Dani Baijens (im Vordergrund) war im zweiten Durchgang für Eisenach kaum zu stellen.

Dani Baijens macht den Unterschied

Nach dem Wechsel drehte beim HSV Baijens auf, konnte von Eisenach oft nicht rechtzeitig gestört werden. Doch die Thüringer blieben dran, hielten das Spiel weiter offen. Es wurde ein richtig packender Fight, der in jede Richtung hätte ausgehen können. Die Vorentscheidung fiel beim Stand von 25:25 in der 50. Minute, als Hamburg drei Tore in Folge erzielte, Eisenach dagegen den Ball nicht mehr unterbrachte, sich zudem technische Fehler leistete. Drei Tore lag der HSV nun in Front und ließ sich den Sieg nun nicht mehr nehmen.

