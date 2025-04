Handball | Bundesliga Playoffs und Playdowns für THC und Zwickau zeitgenau angesetzt Stand: 07.04.2025 21:44 Uhr

Wann genau und gegen wen - das ist jetzt für die Handballerinnen aus Erfurt/Bad Langensalza und Zwickau klar. Die THC-Frauen starten ihr Playoff-Viertelfinale zuhause, Zwickau muss im Abstiegskampf zuerst auswärts ran.

Am Karsamstag und Ostersonntag starten die Handballerinnen von Sachsen Zwickau und dem Thüringer HC in die Abstiegs- sowie Meisterrunde der Frauen-Bundesliga. Das geht aus den am Montag (7. April 2025) von der Handball-Bundesliga bekanntgegebenen termingenauen Ansetzungen für die Playoffs und Playdowns hervor.

THC beginnt am 20. April zuhause

Der Thüringer HC hat demnach am Ostersonntag, 20. April , ab 18.15 Uhr, sein erstes Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen Bensheim-/Auerbach. In der Serie "Best of 3" hat der Hauptrunden-Vierte aus Thüringen im ersten und einem eventuell nötigen dritten Spiel am 30. April, 19.30 Uhr. Spiel zwei findet beim Hauptrunden-Fünften aus Südhessen am 26. April, ab 18 Uhr, statt. In der Hauptrunde haben im Duell THC gegen Bensheim jeweils die Gastgeberinnen gewonnen: Die Thüringerinnen in der Rückrunde 36:35, die Hessinnen in der Hinrunde 38:31.

Jubel nach dem knappen THC-Sieg gegen Bensheim in der Rückrunde.

Zwickau am 19. April in Buxtehude

Der Kampf um den Klassenerhalt beginnt für den Hauptrunden-Elften Sachsen Zwickau am Samstag, 19. April, 16 Uhr, in Buxtehude. Das zweite Spiel wird am 26. April ab 18.30 Uhr, in Sachsen ausgetragen. Bei einem möglichen dritten Spiel hat erneut der Hauptrunden-Zehnte aus Buxtehude Heimrecht: das Spiel würde dann am 3. Mai ab 16 Uhr in der Halle Nord in Buxtehude ausgetragen. In der Hauptrunde verloren die Zwickauerinnen zweimal gegen Buxtehude, zuerst zuhause 20:27, dann auswärts 29:30.

Szene der Partie Sachsen Zwickau gegen Buxtehude.

Die Siegerinnen des Playdown-Halbfinals haben den Klassenerhalt sicher. Die Verliererinnen spielen gegen die Verliererinnen des zweiten Halbfinals zwischen Neckarsulm und Leverkusen einen Abstiegsplatz aus.

dh/pm