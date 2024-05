Fußball | Oberliga Süd Plauen oder Bischofswerda - Zweikampf um den Regionalliga-Aufstieg spitzt sich zu Stand: 16.05.2024 19:00 Uhr

Spannung in der Oberliga Süd: Mit dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV kämpfen noch zwei Vereine um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Dieser Kampf könnte am Samstag (18. Mai 2024) bereits vorbei sein. SPORT IM OSTEN überträgt das Fernduell live in einer Konferenz.

Drei Spieltage vor dem Saisonende hält der VFC Plauen die besten Aufstiegskarten in der Hand. Erst am vergangenen Wochenende wurde das Ziel "Regionalliga Nordost" in aller Deutlichkeit formuliert, nun könnte die Mannschaft von Cheftrainer Karsten Oswald diesen Schritt am Samstag (18. Mai 2024) bei Budissa Bautzen tatsächlich schon erreichen.

Der Grund ist ein Vorsprung von fünf Punkten auf den Bischofswerdaer FV. Der ärgste VFC-Verfolger muss am Samstag zeitgleich beim VfB Auerbach ran und ist dort schon fast zum Siegen verdammt. Selbst ein Punkt würde dem Team von Frank Rietschel nicht mehr reichen, um die Aufstiegsspannung in den nächsten Parallelspieltag zu retten – wenn Plauen seine Aufgabe in Bautzen mit Erfolg löst.

Strauchelt Plauen möglicherweise in Bautzen?

VFC-Trainer Oswald glaubt an das große Ziel

Druck ist da, dennoch glaubt VFC-Trainer Oswald daran, dass seine Mannschaft den Sprung in die Regionalliga nicht mehr verspielt. "Ich bin relativ entspannt. Wenn ich meine Jungs im Training sehe, die sind extrem heiß, und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir dieses große Ziel (…) auch schaffen", so Oswald im Interview mit SPORT IM OSTEN. Der Aufstieg würde nicht nur für den Verein, sondern auch für die Region viel bedeuten.

Bischofswerda und das Prinzip Hoffnung

Der BFV wünscht sich einen anderen Ausgang und klammert sich, auch wenn die Aussichten nicht besonders vielversprechend sind, an Strohhalme der Hoffnung: Die verbleibenden Partien bezeichnet BFV-Trainer Rietschel im SpiO-Interview als ein Nervenspiel. Und in diesem Spiel habe der Tabellenführer Plauen alles zu verlieren. Die Hoffnung sei, dass Budissa Bautzen Plauen am Samstag ärgere, "und die Hoffnung stirbt zuletzt", so Rietschel weiter.

Das Restprogramm beider Vereine

Plauen : bei Budissa Bautzen (18. Mai), gegen Einheit Rudolstadt (2. Juni), beim 1. FC Magdeburg II (8. Juni)

: bei Budissa Bautzen (18. Mai), gegen Einheit Rudolstadt (2. Juni), beim 1. FC Magdeburg II (8. Juni) Bischofswerda: beim VfB Auerbach (18. Mai), gegen Union Sandersdorf (2. Juni), beim SV 09 Arnstadt (8. Juni)

Hier gibt's die Spiele live

