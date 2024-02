Fußball | Regionalliga Platz unbespielbar: Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena fällt aus Stand: 09.02.2024 10:05 Uhr

Die Vorfreude war groß auf das Duell der Traditionsmannschaften. Doch der Rasenplatz im Leipziger Plache-Stadion lässt ein Fußballspiel am Freitagabend nicht zu. Auch der FSV Zwickau hat am Wochenende spielfrei. Am Samstag erwartet der Chemnitzer FC einen Ligafavoriten. Dieses Duell gibt es live bei "Sport im Osten" wie auch das Duell Hansa Rostock II gegen Chemie Leipzig.

Es hätte ein stimmungsvoller Abend werden können, doch nun wurden der 1. FC Lok Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena ausgebremst. Nach dem lang anhaltenden Regenfall ist das Stadion in Leipzig nicht bespielbar, der Rasenplatz ähnelt eher einem Moor. Ein Nachholtermin steht bisher noch nicht fest.

Ausgebremst wird auch der FSV Zwickau. Die Westsachsen waren mit zwei Siegen in Luckenwalde und gegen Hertha BSC II ins neue Fußballjahr gestartet und hätten am Sonntag bei Viktoria Berlin antreten müssen. Doch am Freitagvormittag kam die Absage aus Berlin.

Samstag: Chemnitzer FC - Energie Cottbus im TV & Stream

Nach dem Traditionsduell ist vor dem Traditionsduell: Am Samstag (14 Uhr im MDR FERNSEHEN, der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) wird es in Chemnitz mindestens genauso klangvoll. Zu Gast beim CFC ist Energie Cottbus. Die Lausitzer schielen nach dem ersten Tabellenplatz, sind nach dem 4:3-Sieg gegen Viktoria Berlin wieder dick im Rennen.

Setzt Chemnitz seine Serie fort?

Allerdings wird das Spiel am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Der Chemnitzer FC hat sich vom Krisenklub zur stabilen Gemeinschaft gemausert. Die Elf von Christian Tiffert holte aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte und kämpfte sich damit ins Mittelfeld. Nach vielen Verletzungssorgen zu Saisonbeginn hat sich die Mannschaft gefunden und gefangen. Vor allem die Defensive steht sattelfest. Das 0:0 zuletzt in Greifswald war schon das vierte Spiel ohne Gegentor. "Wir haben in der englischen Woche sieben Punkte geholt. Ich glaube, das haben uns die wenigsten zugetraut", sagte Tiffert voller Stolz.

Sonntag: Rostock II - Chemie Leipzig im Stream

Zum Abschluss des 21. Spieltags geht es für Chemie Leipzig am Sonntag (13 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in den hohen Norden. Die Leutzscher - das Team mit den wenigsten Spielen (16) - gastieren beim FC Hansa Rostock II - dem Team mit den meisten Spielen (20). Dass die Hansa-Bubies Letzter sind, liegt vor allem an ihrer Auswärtsschwäche. Zwölf der 13 Zähler wurden im schmucken Ostseestadion eingetütet. Auch wenn es wohl kein Spaziergang wird, als Favorit reist Chemie definitiv an.

Zumal sich die Grün-Weißen im Winter noch einmal ordentlich verstärkt haben. Vor allem Cemal Kaymaz scheint das Puzzleteil im defensiven Mittefeld zu sein, was dem Klub in der Hinrunde gefehlt hat. Gegen Erfurt bescheinigte dem Deutsch-Türken sein Trainer Miroslav Jagatic "einen überragenden Job".

Freitag, 19 Uhr: Hertha BSC II - VSG Altglienicke

Samstag, 13 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Berliner AK im Ticker

Samstag, 13 Uhr: SV Babelsberg - Greifswalder FC

Sonntag, 13 Uhr: BFC Dynamo - FC Eilenburg im Ticker

Sonntag, 13 Uhr: FSV Luckenwalde - ZFC Meuselwitz im Ticker

Sonntag, 13 Uhr: Viktoria Berlin - FSV Zwickau im Ticker

Sanny Stephan