Paukenschlag nach 1:5-Debakel Sportdirektor Rouven Schröder verlässt RB Leipzig

Die Lage bei RB Leipzig ist spätestens nach dem 1:5 gegen Wolfsburg angespannt. Und jetzt geht auch noch Sportdirektor Rouven Schröder.

Rouven Schröder verlässt RB Leipzig mit sofortiger Wirkung! Wie der Bundesligist in einer kurzen Mitteilung am Sonntag (01.12.2024) erklärte, wird der 49-Jährige zum ebenfalls sportlich angeschlagenen Schwesterklub FC Red Bull Salzburg wechseln. "Schröder war seit dem 1. April 2023 in seiner Funktion als Sportdirektor für RB Leipzig tätig. Über eine Nachbesetzung wird noch entschieden", hieß es in der Mitteilung.

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, erklärte: "Rouven hat sich hier sowohl seinen Aufgaben als auch dem Club voll und ganz verschrieben und stets Verantwortung übernommen. Auch die Gespräche über seinen Wechselwunsch liefen sehr transparent und professionell."

Schröder wird Montag in Salzburg vorgestellt

In Salzburg begründete man die Verpflichtung von Schröder, der vor seiner Leipziger Zeit bereits in Bremen, Mainz und Schalke in verantwortungsvoller Position tätig gewesen war, auch mit "der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der letzten Monate". Schröder will in Salzburg für eine "Trendumkehr sorgen". "Die Gespräche mit Stephan Reiter waren sehr positiv, und ich verspüre eine große Vorfreude auf diese spannende neue Herausforderung beim FC Red Bull Salzburg. Der Klub hat in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge erzielt und steht wie kaum ein anderer für die Talententwicklung. Damit kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren", wird er auf der Homepage des Vereins zitiert.

