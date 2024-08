Paralympics | Nominierungen & FAQ Paralympics in den Startlöchern: Die mitteldeutschen Starter und wichtigsten Fragen Stand: 26.08.2024 13:20 Uhr

Paris blüht wieder auf: Am Mittwoch werden die Paralympischen Spiele eröffnet. 14 Athleten und Athletinnen aus Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dabei. Was Sie vor dem Event wissen müssen, hier!

Nach Olympia ist vor den Paralympics: Ab Mittwoch (28. August) geht es in Paris wieder um Medaillen. Bis zum 8. September werden die deutschen Athleten in 18 Disziplinen auf Medaillenjagd gehen. Mit Andrea Eskau (USC Magdeburg) und Martin Schulz (SC DHfK Leipzig) sind auch prominente Athleten aus Mitteldeutschland vertreten.

Die mitteldeutschen Athleten im Überblick

Para Kanu : Anja Adler (SV Halle)

: Anja Adler (SV Halle) Para Leichtathletik: Isabell Foerder (HSC Erfurt)

Isabell Foerder (HSC Erfurt) Para Rad: Andrea Eskau (USC Magdeburg)

Andrea Eskau (USC Magdeburg) Rollstuhlbasketball: Marie Kier , Jens Eike Albrecht, Aliaksandr Halouski (alle RSB Thuringia Bulls)

Marie Kier Jens Eike Albrecht, Aliaksandr Halouski (alle RSB Thuringia Bulls) Rollstuhlrugby: Jens Sauerbier (SV Eiche 05 Biederitz), Josco Wilke (LBRS Leipzig), Steffan Wecke (SC Eiche 05 Biederitz)

Jens Sauerbier (SV Eiche 05 Biederitz), Josco Wilke (LBRS Leipzig), Steffan Wecke (SC Eiche 05 Biederitz) Sitzvolleyball: Alexander Schiffner, Florian Singer (beide Dresdner SC 1898)

Alexander Schiffner, Florian Singer (beide Dresdner SC 1898) Sportschießen: Cliff Junker (Förderverein Schießsportzentrum Suhl)

Cliff Junker (Förderverein Schießsportzentrum Suhl) Para Triathlon: Max Gelhaar (LBRS Leipzig) Martin Schulz (SC DHfK Leipzig)

Die wichtigsten Fragen zu den Paras

In wie vielen Sportarten werden Medaillen vergeben?

In 22 Sportarten werden Medaillen vergeben. Insgesamt stehen 549 Entscheidungen an. Es kommen in der französischen Hauptstadt rund 4400 Athletinnen und Athleten aus 168 Ländern zusammen.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Es werden dieselben Sportstätten wie bei Olympia genutzt, es wurden allerdings ein paar Anpassungen vorgenommen. Das olympische Beachvolleyball-Stadion unter dem Eiffelturm wurde in ein Fußballfeld verwandelt. Das nun Paralympische Dorf wurde behindertengerecht gemacht. Nur der Place de la Concorde, wo während Olympia noch die Wettbewerbe im 3x3-Basketball, BMX-Freestyle, Breaking und Skateboard ausgetragen wurden, wird sportlich nicht mehr genutzt.

Welche Sportarten gibt es bei den Paralympics?

5er-Blindenfußball, Badminton, Boccia, Bogenschießen, Dressursport, Gewichtheben, Goalball, Judo, Kanu, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby, Rollstuhltennis, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball, Sportschießen, Taekwondo, Tischtennis, Triathlon - und damit dieselben wie schon in Tokio.

Wie groß sind die deutschen Medaillenchancen?

In Tokio gewann das deutsche Team insgesamt 43 Medaillen, darunter 13-mal Gold. Erstmals gehörte Deutschland im Medaillenspiegel nicht zu den besten zehn Nationen. In Paris soll die Ausbeute bestätigt oder erweitert werden, sagte Chef de Mission Karl Quade. In mehreren Wettbewerben gehen deutsche Athleten als Goldkandidaten ins Rennen, wie beispielsweise Elena Semechin (Schwimmen), Markus Rehm (Leichtathletik), Martin Schulz (Triathlon) oder Annika Zeyen-Giles (Radsport), die ihre Sportarten in den jeweiligen Klassen dominieren.

Wie hoch sind die Prämien?

Den Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) winken die gleichen Preisgelder wie den Medaillengewinnern der Olympischen Spiele. Für Gold werden über die Sporthilfe 20.000 Euro ausgeschüttet, Silber wird mit 15.000 Euro belohnt, für Bronze gibt es 10.000 Euro.

Wo kann man die Paralympics im Fernsehen sehen?

Die ARD und das ZDF planen mit rund 60 Stunden Übertragung im linearen Fernsehen - und erstmals in der Prime Time. Demnach überträgt die ARD am 2. September rund um das 100-m-Finale der Prothesensprinter Felix Streng und Johannes Floors sowie am 4. September im Rahmen der Weitsprung-Entscheidung von Markus Rehm jeweils von 20.15 bis 22.15 Uhr live.

SpiO/sid