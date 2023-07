Olympiabewerbung Olympische Spiele in Deutschland? DOSB startet Dialoginitiative Stand: 06.07.2023 14:05 Uhr

64 Jahre nach den Spielen in München könnten 2036 erstmals wieder Olympische Spiele in Deutschland stattfinden. Auch Leipzig spielt in den Überlegungen des DOSB eine Rolle, der nun eine Dialoginitiative gestartet hat.

Nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und 1972 in München könnte das größte Sportevent der Welt erstmals wieder in Deutschland ausgetragen werden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag (06.07.2023) mitteilte, wurde unter dem Namen "DEINE IDEEN. DEINE SPIELE." eine Dialog- und Informationsinitiative zu einer möglichen Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele gestartet.

Entscheidungsfindung mit der Gesellschaft

Ziel des Prozesses sei es, "gemeinsam mit der Gesellschaft Rahmenbedingungen zu definieren, die als Grundlage für ein innovatives und von einer Mehrheit der Bevölkerung akzeptiertes Bewerbungskonzept dienen." Man wolle in "einem offenen und argumentativen Diskurs die Frage beantworten, warum Deutschland eine Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele will. Oder warum eben nicht", erklärte der DOSB-Vorsitzende Torsten Burmester.

Wir möchten gemeinsam diskutieren und herausfinden: Warum möchtet ihr die Spiele, warum nicht? Thomas Weikert | DOSB-Präsident

Klar ist bereits, dass für die Spiele - egal ob im Sommer oder Winter - ausschließlich bereits vorhandene Sportstätten genutzt werden sollen. Insbesondere die European Championships in München im vergangenen Jahr und die jüngst in Berlin ausgetragenen Special Olympics hätten gezeigt, dass die Bevölkerung solche Sportgroßveranstaltungen mitträgt, teilte der DOSB mit. Nun wolle man mit der Gesellschaft ins Gespräch kommen, führte DOSB-Präsident Thomas Weikert aus: "Wir möchten gemeinsam diskutieren und herausfinden: Warum möchtet ihr die Spiele, warum nicht? Und wie sollen sie aussehen, was müsste sich ändern?"

Leipzig mit im Rennen?

Welche deutsche Stadt schlussendlich eine Bewerbung einreicht, steht noch nicht fest. Neben Hamburg, Berlin und München wird auch Leipzig als "interessierte und geeignete Stadt" genannt. Möglich wäre beispielsweise auch, dass die Spiele in Berlin ausgetragen werden, einzelne Wettbewerbe aber in Leipzig stattfinden.

"Wir wollen gemeinsam und nicht gegeneinander definieren, welches Konzept das Beste für Deutschland ist, international die höchsten Erfolgschancen hat und das Warum einer Bewerbung am besten abdeckt", argumentierte Stephan Brause, Leiter der Stabsstelle Olympiabewerbung beim DOSB.

Spiele 2036 und 2040 in der Verlosung

Die Entscheidung, ob sich der DOSB um Olympische und Paralympische Spiele bewirbt, soll voraussichtlich im kommenden Jahr fallen. Für eine Bewerbung infrage kommen die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 und 2040 beziehungsweise die Winterspiele 2038 oder 2042. Bis dahin will der DOSB einen entsprechenden Dialog über "verschiedene analoge und digitale Beteiligungsformate" führen. Fachtalks mit Experten aus den Themenbereichen Sport, Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Gesellschaft sowie Vergangenheit und Zukunft sind ebenso inbegriffen.

1936 hatte die Nazidiktatur in Deutschland die Olympischen Spiele in Berlin für eine Propagandaschau missbraucht. 100 Jahre später könnten die Spiele nach Berlin zurückkehren.

"Und natürlich wollen wir auch in den Städten vor Ort mit den Bürger*innen ins Gespräch kommen", kündigte Weikert an. "Dafür veranstalten wir im Herbst Dialogforen in den fünf Städten bzw. Regionen, die dann am Ende im Mittelpunkt eines Konzeptes stehen." Die Ergebnisse des Dialogprozesses werden auf der Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember 2023 bekanntgegeben.

