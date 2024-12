Monobob | Weltcup Oberhoferin Buckwitz fährt in Altenberg auf das Podest Stand: 07.12.2024 19:41 Uhr

Lisa Buckwitz hat in Altenberg den Sieg beim Weltcup im Einerbob nur knapp verpasst. Der Rennrodlerin vom BRC Thüringen fehlten nur zwei Hundertstel zum ganz großen Erfolg. Den sicherte sich eine andere Deutsche.

Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen ist beim Weltcup-Auftakt in Altenberg im Monobob auf den zweiten Platz gefahren. Schneller war nur Laura Nolte aus Winterberg, die einen starkes erstes Rennen ablieferte und damit wie schon im Vorjahr den Sieg in Altenberg feiern konnte. Rang drei sicherte sich die Rumänin Andreea Grecu. Die dritte deutsche Pilotin Kim Kalicki (Wiesbaden) verpasste als Vierte das Podest.

Buckwitz mit Platz zwei "super zufrieden"

Nach dem ersten Durchgang lag Buckwitz trotz schnellster Startzeit noch auf dem fünften Platz, hatte 0,12 Sekunden Rückstand auf die Führende Australiererin Breeana Walker. "Die erste Fahrt war nicht ganz so gut, im Zweiten hab ich es ein bisschen in der Elf versaut. Aber trotzdem, zweiter Platz mit zwei Hundertsteln hinter Laura bin ich super zufrieden", sagte Buckwitz bei SPORT IM OSTEN.

Die Thüringerin profitierte wie auch die spätere Siegerin Laura Nolte vom Renn-Aus der Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die auf Platz drei liegend im zweiten Lauf Ausfahrt Kreisel stürzte. Nolte sagte später bei SPORT IN OSTEN: "Ich hoffe, ihr ist nichts passiert und dass sie morgen wieder fit an den Start gehen kann." Über ihren Triumph konnte sich Nolte dennoch freuen. "Ich bin sehr zufrieden. Voll schön mit einem Sieg in die Saison zu starten." Am Sonntag (8. Dezember 2024) tritt sie in Altenburg, genau wie Buckwitz auch im Zweierbob an und dürfte wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

dpa/sid/SpiO