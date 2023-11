Fußball | Regionalliga Nur acht gesunde FSV-Spieler: Jena vs. Zwickau abgesagt Stand: 09.11.2023 12:27 Uhr

Das für Samstag geplante Regionalliga-Duell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau muss verschoben werden. Der NOFV folgte einem Antrag der Zwickauer "Schwäne"

Die Regionalliga-Partie zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau ist verschoben worden. Wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Donnerstag (09.11.2023) bekannt gab, wurde die Partie "aufgrund nachweislich anrechenbarer Krankheitsfälle beim FSV Zwickau" abgesagt. Das Spiel sollte am Samstag (11.11.2023) im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld steigen.

Zwickau: "Nicht spielfähig"

Zuvor hatte der FSV bereits seinen Antrag beim NOFV öffentlich gemacht. "Grund dafür ist eine aktuelle Grippewelle sowie ein hoher Verletzungsstand auf Seiten der Schwäne, so dass der FSV Zwickau mit nur noch 8 verbliebenen Vertragsspielern der 1. Mannschaft für das Spiel in Jena nicht spielfähig wäre", heißt es in der Pressemitteilung.

Zwickau-Trainer Rico Schmitt hat nicht genügend Spieler für die Partie in Jena zur Verfügung.

Zwickau Tabellen-17. - Jena Achter

Drittliga-Absteiger Zwickau ist mit nur zwei Saisonsiegen und zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Dreier Vorletzter der Regionalliga. Am vergangenen vWochenende kam Zwickau nicht über ein 2:2 gegen Aufsteiger FC Eilenburg hinaus. Jena ist mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage (davon vier Siege) in der Regionalliga auf Platz acht geklettert. In den vergangene Wochen wurden dabei u.a. Energie Cottbus und Chemie Leipzig bezwungen.

