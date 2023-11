Fußball | Regionalliga NOFV und Regionalliga-Klubs mit Anti-Gewalt-Appell Stand: 10.11.2023 14:31 Uhr

Der Verband spricht von einer "Zunahme von Gewalt und Randale": Deshalb haben die 18 Vereine der Regionalliga und der Nordostdeutsche Fußballverband für das Wochenende einen gemeinsamen Appell initiiert.

Am 14. Spieltag der Regionalliga wollen sich Vereine und der NOFV gegen Gewalt und Randale in Stadien und Städten stellen. Die 18 Vereine und der Nordostdeutsche Fußballverband veröffentlichten am Freitag einen gemeinsamen Appell, der bei den Spielen vom Freitag bis Sonntag veröffentlicht werden soll.

"Dringendes Bedürfnis, sich den zugenommenen Vorfällen von Gewalt entgegenzustellen"

NOFV-Präsident Hermann Winkler sagte: "Wir möchten uns mit diesem gemeinsamen Aufruf deutlich gegen die Zunahme von Gewalt, Randale und Anfeindungen positionieren. Die NOFV-Familie steht für fairen Wettbewerb, Leidenschaft und Zusammenhalt zwischen Menschen aller Herkunft und Kulturen." Der Chef des ZFC Meuselwitz, Hubert Wolf, betont: "Es ist den Vereinen ein dringendes Bedürfnis, die Werte des Fußballs und seiner Gemeinschaft hervorzuheben und sich den zuletzt zugenommenen Vorfällen von Anfeindungen und Gewalt, über Randale bis zu sinnlosen Sachbeschädigungen und Schmierereien in den Stadien und in den Städten der Heimmannschaften entgegenzustellen. Die Stadien sind Orte, in denen sich jeder sicher, willkommen und wohlfühlen soll." Wolf sitzt als Vertreter der Klubs im NOFV-Präsidium.

NOFV-Präsident Hermann Winkler sieht eine "Zunahme von Gewalt, Randale und Anfeindungen" (Archivbild).

Die Vereine können den Aufruf mit einer Stadiondurchsage und gemeinsamen Fotos unterstützen. Der Appell sei eine Reaktion auf "zurückliegende Vorkommnisse". Näher erläuterte der Verband diese Ereignisse nicht.

red