Basketball | BBL-Pokal Niners ziehen gegen Gießen mühelos ins Viertelfinale ein

Niners ziehen gegen Gießen mühelos ins Viertelfinale ein Stand: 14.10.2023 20:30 Uhr

Die Basketballer der Niners aus Chemnitz sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben gegen Zweitligist Gießen einen klaren Erfolg eingefahren, der sie ins Viertelfinale des BBL-Pokals bringt.

Die Niners Chemnitz haben das Achtelfinale des BBL Pokals gegen die Gießen 46ers problemlos mit 89:64 gewinnen können.

Bereits im ersten Viertel zeigten die Chemnitzer, wer der Erstligist ist und gingen mit einem äußerst souveränen und spielfreudigen 29:17 in die erste Pause. Immer wieder war es Kaza Kajami-Keane, der den Korb aus allen Lagen traf und nach zwei Vierteln bereits 17 Punkte auf seinem Konto verbucht hatte. Mit 49:30 und zufriedenen Zuschauern in der Messe-Halle Chemnitz ging es in die Pause.

Schläfrige Niners in Durchgang drei

Die Pause tat den Niners scheinbar nicht sonderlich gut und im Pausentee fehlte wohl etwas Koffein, denn zu Beginn des dritten Viertels kamen die Gießener schnell auf ein 58:48 heran, ehe die Niners wieder erwachten und eine 67:50 - Führung mit in die letzte Unterbrechung nahmen.

Das letzte Viertel verdeutlichte dann aber noch einmal die ungleichen Kräfte, die an diesem Abend aufeinandertrafen. Mit weiteren Punkten von Kajami-Keane (24), Kevin Yebo (20) und Bailey (14) endete das Spiel schließlich mit 89:64.

Am Sonntag findet dann die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen statt. Die Niners dürfen unterdessen am Mittwoch wieder europäisch gegen Peja (Kosovo) am Korb aktiv werden.

pka