Basketball | BBL Niners Chemnitz verlieren in Heidelberg den Faden und das Spiel Stand: 16.04.2025 22:26 Uhr

Die Niners Chemnitz haben im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation einen Rückschlag erlitten. Wegen einer fatalen zweiten Halbzeit unterlagen die Sachsen am Ende deutlich bei den MLP Academics Heidelberg.

Gegen den direkten Konkurrenten um einen der begehrten vorderen sechs Plätze verlor das Team von Trainer Rodrigo Pastore am Mittwochabend (16. April) mit 66:81 (50:42). In der zweiten Halbzeit gelangen den Niners lediglich 16 Punkte, Chemnitz bleibt damit auf Rang fünf der BBL. Die Generalprobe für das Derby gegen den MBC am Samstag (19. April, 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN) ist damit misslungen.

Niners verlieren nach gutem Beginn zusehends den Faden

Die Gäste bestimmten nach dem starken Auftakt (16:7/5. Minute) über weite Strecken der ersten Halbzeit die Szenerie auf dem Parkett. Bis zum Seitenwechsel trafen die Chemnitzer 67 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld und hatten auch die Lufthoheit unter den Brettern (21:14 Rebounds). Bis zur 24. Minute bauten die Niners ihren Vorsprung auf 56:46 aus, brachen dann aber komplett ein.

Nach gutem Beginn ließen die Niners um Olivier Nkamhoua nach und verspielten im zweiten Durchgang ihre Führung in Heidelberg.

Im letzten Viertel gelang den Sachsen erst nach knapp sechs Minuten der erste erfolgreiche Wurf. Heidelberg nutzte diese Schwächephase gnadenlos aus und zog durch einen 24:3-Lauf auf 70:59 (36.) davon. Die Chemnitzer scheiterten am Ende an ihren 22 Ballverlusten und der schwachen Quote bei den Freiwürfen. Von 30 Versuchen landeten nur 14 im gegnerischen Korb. Dazu gesellten sich ein ungenaues Offensivspiel und leichte Fehler.

Den größten Anteil am Erfolg der Heidelberger hatten Michael Weathers (19) und Marcel Keßen (14). Für Chemnitz erzielten Kevin Yebo (16), Jeff Garrett (14) und Jonas Richter (13) die meisten Punkte.

SpiO/dpa