Basketball | Champions League Niners Chemnitz selbstbewusst trotz Außenseiterrolle Stand: 07.01.2025 12:33 Uhr

Am Mittwoch steht für die Niners Chemnitz der nächste Härtetest auf internationalem Parkett an. In der Türkei geht es um die Qualifikation für die Hauptrunde der Champions League.

Nicht zu viel nachdenken, was alles passieren kann in den Play-ins, sondern einfach nur auf das einzelne Spiel konzentrieren. So lautet die Vorgabe bei den Niners Chemnitz vor dem ersten von drei möglichen Spielen am Mittwoch (ab 18 Uhr im Liveticker und Audiostream) in den Play-ins der Basketball-Champions-League gegen den türkischen Vertreter Manisa Basket. Das erklärte Kapitän Jonas Richter am Dienstag (7. Januar 2025) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN: "Wenn wir hier gewinnen können, haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, vor heimischem Publikum die Serie zuzumachen."

Coach Pastore duldet keine Zufriedenheit

In der Türkei müssen die Sachsen wie auch zuletzt bei den Liga-Erfolgen gegen Frankfurt (85:66) und gegen den Syntainics MBC (82:72) Teambasketball spielen. Vor allem defensiv funktionierte es dabei wieder sehr gut. Center Eddy sagte in der Morgenpost: "Die letzten Spiele waren Schritte in die richtige Richtung. Das ist es, was wir wollen."

Coach Rodrigo Pastore aber lässt keinen Raum für Zufriedenheit. "Wir werden den Ball noch besser bewegen müssen, als wir es in den letzten Spielen getan haben", wird der 52-Jährige in der Freien Presse zitiert. Was genau verbessert werden kann, hatte er sich gemeinsam mit Richter auf dem Hinflug in die Türkei angeschaut. Der Coach und der Kapitän saßen im Flugzeug nebeneinander und haben das Spiel noch einmal zusammen analysiert.

Chemnitz schaut auf sich und nicht den Gegner

Während die Niners in ihren sechs Vorrundenspielen lediglich einen Sieg feiern konnten, holte Manisa vier und geht damit favorisiert in die Partie. "Wir wollen uns jedes Spiel auf uns fokussieren und gar nicht so sehr auf den Gegner", so Richter weiter. Wenn man die eigenen Tugenden mit Schnelligkeit und guter Ballbewegung umsetze, habe man "gute Chancen" gegen Manisa.

Das Rückspiel steigt dann in einer Woche am 14. Januar. Dazwischen haben die Niners in der Bundesliga spielfrei. "Ich denke, dass das ein Vorteil ist. Wir haben zwei Spiele gegen den gleichen Gegner und können im Kopf voll bei der Serie sein. Das macht es einfacher, als wenn dazwischen noch ein Ligaspiel liegt", sagte Richter.

Entscheidungsspiel würde in der Türkei steigen

Sollte es nach zwei Spielen gegen Manisa 1:1 stehen, kommt es zu einem Entscheidungsspiel in der Türkei. Termin wäre der 21. Januar. Die acht Sieger der Play-ins füllen schließlich die vier Hauptrundengruppen auf. Nach sechs weiteren Gruppenspielen qualifizieren sich die zwei besten Teams jeder Gruppe für das Viertelfinale, das ab April stattfinden wird.

