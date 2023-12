Fußball | Regionalliga Niemandsland gegen Abstiegsangst: Jena trifft im Nachholspiel auf Zwickau Stand: 18.12.2023 17:26 Uhr

Kurz vor den Weihnachtsferien gibt die Regionalliga nochmal ein Schmankerl her. Im Traditionsduell treffen abstiegsbedrohte Zwickauer auf angeschlagene Jenaer und das bereits zum 98. Mal.

Der 14. Spieltag ist zwar schon längst Vergangenheit, dennoch treffen der FC Carl Zeiss Jena und der FSV Zwickau (ab 19 Uhr im Live-Ticker auf sport-im-osten.de und in der App) am morgigen Dienstag unter jenem Zeitstempel im Ernst-Abbe-Sportfeld aufeinander.

Im November mussten die Schwäne aufgrund einer akuten Grippewelle und zahlreichen verletzten Spielern noch um Absage bitten - der NOFV stimmte zu - doch nun kann das Traditionsduell wie geplant stattfinden. Für die Jenaer beinahe ein Grund zur Freude: Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den Chemnitzer FC am Samstag soll Wiedergutmachung betrieben werden, das meint auch FCC-Coach René Klingbeil: "Wir haben uns als Trainerteam das Spiel der Zwickauer gegen den BFC live vor Ort angeschaut und wissen, was auf uns zukommt. Für uns ist es gut, dass wir nach der Niederlage gegen den CFC gleich wieder auf den Rasen gehen können, um alles reinzuschmeißen und zu versuchen, die drei Punkte hier in Jena zu behalten." schrieben die Jenaer auf der vereinseigenen Homepage.

Leichte Entwarnung bei Ziemer

Während es bei den Zwickauern nach dem Erfolg über Lok Leipzig kein weiteres Erfolgserlebnis in Sachen Punkten gab und der Tabellenvorletzte die Partie gegen den BFC Dynamo in allerletzter Sekunde verlor, konnten die Schwäne zumindest eine positive Nachricht verkünden: Bei Sommer-Neuzugang Sonny Ziemer, der sich im Spiel gegen den BFC Dynamo am Knie verletzt hatte, konnte leichte Entwarnung gegeben werden. Es sei nichts kaputtgegangen, allerdings stehe beim Defensivmann eine Intensiv-Reha über die Feiertage an, informierte der FSV über seine sozialen Netzwerke.

Treffen alter Bekannter

Rico Schmitt und Rene Klingbeil

Mit Rico Schmitt und René Klingbeil treffen an den Seitenlinien zudem zwei ehemalige Weggefährten aufeinander. Nachdem Klingbeil in Aue als Kapitän unter der Führung von Schmitt 2010 den Aufstieg feiern konnte, arbeiteten die beiden beim FCC ab zwischen 2019 und 2020 gemeinsam im Trainerteam der Jenaer. Der heutige Jena-Coach Klingbeil schaut auf der Jena-Homepage mit Vorfreude auf das Duell: "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Rico, den ich ja auch noch sehr gut aus den Auer Tagen kenne, auch wenn es für uns beide natürlich darum gehen wird, die jeweils eigene Mannschaft optimal auf das Spiel vorzubereiten und erfolgreich zu sein."

pka