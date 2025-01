Volleyball | Bundesliga Niederlagenserie des VC Bitterfeld-Wolfen geht weiter Stand: 12.01.2025 18:54 Uhr

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen sind mit einer Niederlage in das neue Jahr gestartet. Die Sachsen-Anhalter mussten sich am Sonntag dem ASV Dachau geschlagen geben. Es ist bereits die neunte Pleite in Folge.

Auch 2025 geht die Niederlagenserie des VC Bitterfold-Wolfen in der Volleyball-Bundesliga weiter. Gegen Tabellennachbar ASV Dachau verloren die Sachsen-Anhalter am Sonntagnachmittag (12. Januar 2025) nach 101 Minuten mit 1:3 (15:25, 13:25, 25:22, 23:25). 450 Zuschauern sahen das Spiel in der Georg-Scherer-Halle in Dachau.

Bitterfeld-Wolfen kämpft sich zurück

Im ersten Satz konnten die Bitterfelder zunächst gut mithalten. Ein 4:0-Lauf der Dachauer auf 14:8 sorgte für eine Hypothek, die der VC nicht mehr aufholen konnte. Ähnlich verlief der zweite Durchgang, in dem ein 6:0-Lauf der Gastgeber auf 17:9 ebenfalls die Vorentscheidung brachte.

Mit dem Rücken zur Wand kämpften sich die Sachsen-Anhalter aber nochmal zurück und entschieden den dritten Satz knapp für sich (25:22). Der vierte Durchgang verlief ähnlich spannend. Nach einer Spieldauer von 30 Minuten hatte Dachau aber knapp die Nase vorn (25:23) und konnte damit den Entscheidungssatz gerade noch verhindern.

Dachaus Bergmoser zum MVP gewählt

Den größten Anteil am Erfolg der Dachauer hatte Fabian Bergmoser, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde. Trotz der neunten Niederlage in Folge bleibt Bitterfeld-Wolfen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dachau verschafft sich durch den Sieg dagegen Luft im Abstiegskampf.

SpiO