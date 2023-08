Fußball | 2. Bundesliga Nachspielzeit XXL: Hansa Rostock gewinnt historisch bei Elversberg Stand: 06.08.2023 11:07 Uhr

Auf denkbar spektakuläre Art und Weise hat sich Hansa Rostock an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen: Bei der SV Elversberg drehte Hansa die Partie in einer XXL-Nachspielzeit. Der Torschütze feierte beim FCH einen top Einstand. Er hatte schon in der Woche viel Grund zur Freude gehabt.

Juan Jose Perea hat Hansa Rostock mit einem späten Doppelpack überraschend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Der Kolumbianer erzielte seine Treffer beim 2:1 (0:0) bei Aufsteiger SV Elversberg am Ende einer turbulenten Schlussphase (90.+10 / 90.+13) und bescherte den Rostockern den nicht mehr für möglich gehaltenen zweiten Saisonsieg. Elversberg kassierte trotz des Tores von Carlo Sickinger (56.) die erste Niederlage in Liga zwei.

"Für mich ist es ein Traumdebüt. Ich bin sehr glücklich. Den Sieg widme ich meiner Frau und meinen jungen Kindern", sagte der Matchwinner, der am Mittwoch Vater geworden war, in der ARD. Erst am Freitag hatte ihn Hansa von Bundesligist VfB Stuttgart ausgeliehen. Seine Tore waren die spätesten in der zweiten Liga seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2006/07.

Joker Juan Jose Perea gelang der Ausgleich in der 10. Minute der Nachspielzeit.

In einer munteren Begegnung agierten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit lange auf Augenhöhe. Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Elversberg die Führung nur knapp. Sickinger traf nach einer Ecke aus rund zehn Metern nur die Latte (45.). Nach der Pause machte es der Innenverteidiger besser. Nach einer erneuten Ecke traf Sickinger zur durchaus verdienten Führung. Elversberg stand in der Folge defensiv lange sicher und wehrte die meisten Angriffe der Gäste ab.

Rostock überstand Elfmeter in der Nachspielzeit

Die vermeintliche Entscheidung in der Nachspielzeit für Elversberg zählte nicht. Wahid Faghir war beim verschossenen Foulelfmeter von Jannik Rochelt zu früh in den Strafraum gelaufen. Deshalb wurde sein vermeintlich erfolgreicher Nachschuss nicht als 2:0 gewertet. Das rächte sich wenig später.

Strauß wieder dabei - Nkoa auf der Bank

Der Ex-Auer John-Patrick Strauß, Torschütze bei Rostocks Auftakterfolg gegen Nürnberg, stand 90 Minuten auf dem Platz im Saarbrücker Ludwigspark. Dort fand die Partie statt, weil das Stadion in Elversberg noch nicht fertig ist. Das von Rot-Weiß Erfurt geholte Verteidiger-Talent Patrick Nkoa saß 90 Minuten auf der Rostocker Bank.

Bleibt Hansa Tabellenführer?

Die Kogge ist vorerst Tabellenführer der 2. Liga. Das Team von Alois Schwartz kann in den Sonntagsspielen aber noch verdrängt werden. Rostocks Konkurrenten Karlsruhe und Hamburg treffen direkt aufeinander.



sid/cke