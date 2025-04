Fußball | Regionalliga Müller und Bozic schießen Chemnitzer FC gegen Luckenwalde zum Sieg Stand: 06.04.2025 15:09 Uhr

Der Chemnitzer FC ist wieder in der Spur. Nach vier Spielen ohne Erfolg feiert das Team von Cheftrainer Benjamin Duda im Heimspiel gegen Luckenwalde erstmals wieder einen Sieg.

Die 3.467 Zuschauer im Stadion an der Gellertstraße kamen auf ihre Kosten. In einem wilden Schlagabtausch hat der Chemnitzer FC den FSV Luckenwalde mit 2:0 (1:0) geschlagen. Es war der erste Heimsieg seit dem 2:1 gegen den BFC Dynamo vor fast genau einem Monat.

CFC-Trainer Benjamin Duda nahm im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen den Greifswalder FC drei Änderungen an seiner Startelf vor. Für Tom Baumgart begann Anton Rücker. Außerdem rückten Jongmin Seo und Fynn Seidel für Nils Lihsek und Artur Mergel in die Anfangsformation.

Chemnitz trifft mit dem ersten Torschuss

Die Anfangsphase war von Zweikämpfen geprägt. Es dauerte bis zur 11. Minute, ehe Luckenwalde erstmals zum Abschluss kam und noch zehn weitere, bis zum ersten Chemnitzer Torschuss. Der war aber direkt drin. Nach einem Freistoß legte Robert Zickert den Ball auf Kapitän Tobias Müller ab, der per Direktabnahme zum 1:0 (21.) traf.

Es folgte eine kurze Drangphase der Gäste, die aber ohne nennenswerte Chance blieb. Bis zur Pause kamen beide Mannschaften noch zu Abschlüssen. Die Schüsse von Luckenwaldes Fabio Schneider (33.) und Chemnitz' Niclas Walther (34.) gingen aber jeweils am Tor vorbei.

Dejan Bozic sorgte nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung.

Bozic profitiert von Boomerang-Absto ß

Luckenwalde kam aggressiver aus der Kabine, machte im zweiten Durchgang deutlich mehr Druck. In der 50. Minute vergab Jonas Böhmert eine Großchance auf den Ausgleich. Nach einem Freistoß kam er aus fünf Metern zum Abschluss. Zickert brachte aber gerade noch einen Fuß an den Ball und konnte so zur Ecke klären.

Mitten in die Drangphase der Gäste erzielte Dejan Bozic das 2:0 (62.) für Chemnitz. Ein Abstoß von FSV-Schlussmann Florian Palmowski kam postwendend zurück, landete bei Bozic, der den Keeper umkurvte und einschob.

Adamczyk mit weißer Weste

Kurz darauf (65.) verhinderte CFC-Torhüter Daniel Adamczyk den Anschluss mit einer Glanzparade als John Gruber frei vor ihm stehenden zum Abschluss kam. In der 77. Minute zeichnete er sich erneut aus, indem er einen Freistoß von Tim Schleinitz gerade noch um den Pfosten lenkte.

Chemnitz kam auch selbst noch zu Möglichkeiten, schon vorzeitig den Deckel drauf zu machen. Zickert scheiterte in der 80. Minute knapp mit einem Kopfball, Mergel lief in der 87. Minute frei auf das gegnerische Tor zu, brachte den Ball aber nicht an Palmowski vorbei. So blieb es schlussendlich beim 2:0-Heimerfolg des CFC.

SpiO/mru