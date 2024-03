Shorttrack Mit Tränen in den Augen: Shorttrackerin Anna Seidel verkündet Rücktritt Stand: 24.03.2024 11:45 Uhr

Eigentlich wollte sich die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel nur eine längere Pause gönnen und verzichtete in dieser Saison auf Starts. Jetzt gab sie in ihrer Heimatstadt überraschend ihr Karriereende bekannt.

Shorttrackerin Anna Seidel kehrt nicht noch einmal auf die Weltcup-Bühne zurück. Die 25-Jährige erklärte am späten Samstagabend (23.03.2024) während der Sportlergala in ihrer Heimstadt Dresden ihren Rücktritt.

"Ich habe bewusst diesen Ort gewählt, wo vor 16 Jahren alles angefangen hat. Der Prozess hat sich lange gezogen, aber inzwischen bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich meine aktive Karriere offiziell beende", erklärte Seidel mit Tränen in den Augen.

Verletzungen waren ein steter Begleiter

Dresdens Sportlerin des Jahres 2023 hat bereits in dieser Saison kein Rennen mehr bestritten. Allerdings sprach sie im Herbst letzten Jahren von einer "Wettkampfpause". Nach über einem Jahrzehnt intensiver Wettkämpfe und täglichem Training sei ihr nun bewusstgeworden, "dass sie mit einem blauen Auge davon gekommen ist und durch die vielen Verletzungen keine extremen Folgeschäden entstanden sind". Sie wolle "das Glück aber nicht weiter herausfordern", sagte Seidel sichtlich berührt auf der Bühne im Internationalen Congress Center und ergänzte: "Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist. Ich hatte letztes Jahr meine erfolgreichste Saison, dann kann man so die Bühne verlassen."

Drei Mal bei Olympia

Seidel nahm in ihrer Karriere bislang an drei Olympischen Winterspielen teil, bei ihrer Premiere 2014 im russischen Sotschi war sie 15 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt galt sie als Ausnahmetalent in ihrer Sportart. Ihren letzten großen internationalen Erfolg feierte sie bei den Europameisterschaften im Januar 2023. In Danzig gewann sie Bronze über 1.500 Meter.

sst