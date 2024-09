Fußball | Regionalliga Meuselwitz holt Punkt in Altglienicke - Fairplay von Hansch Stand: 22.09.2024 15:10 Uhr

Die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und der VSG Altglienicke bot fußballerisch zähe Kost an, doch die Taktik ging auf. Und Stürmer Florian Hansch zeigte sich als absolut fairer Sportsmann.

Der ZFC Meuselwitz hat am 9. Spieltag in der Regionalliga Nordost einen Punkt aus Altglienicke entführt. In einem über weite Strecken zähen und chancenarmen Spiel trennten sich die Teams am Ende leistungsgerecht mit 0:0. Das Highlight des Spiels war ein zurückgenommener Elfmeter für die Gäste, nachdem ZFC-Stürmer Florian Hansch im Sinne des Fairplays dem Schiedsrichter signalisierte, dass kein Foulspiel im Strafraum von VSG-Torwart Luis Maria Zwick vorlag.

VSG und ZFC die letzten Wochen im Aufwind

Beide Teams konnten mit breiter Brust einlaufen, zeigten doch die Ergebnisse und Formkurven der letzten Wochen deutlich nach oben. Altglienicke holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen, Meuselwitz sogar neun. Und die Serie ohne Niederlagen sollte für beide Mannschaften an diesem sonnigen Sonntagnachmittag nicht reißen.

ZFC Meuselwitz

Ein Spiel ohne große Chancen

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Meuselwitz, als Underdog nach Altglienicke gereist, konzentrierte sich primär auf das Verteidigen des eigenen Tores. So überließen die Thüringer den Berlinern über weite Teile des Spiels den Ball, die damit allerdings kaum Gefahr erzeugen konnten und sich immer wieder am dichten Abwehrverbund der ganz in Rot auflaufenden Gäste die Zähne ausbissen. Und da die Konter des ZFC ebenfalls im Vortrag und Abschluss zu ungenau gerieten, ging es nach 45 Minuten torlos in die Kabine.

Wer von den 209 Zuschauern auf Besserung in Halbzeit zwei gehofft hatte, der hatte die Rechnung ohne die teilnehmenden Teams gemacht. Immerhin, Bemühung und Intensität konnte man beiden nicht absprechen. Doch zu viele ungenaue Zuspiele, versprungene Annahmen und mit zunehmender Spielzeit aufkommende Nickligkeiten – am Ende waren es insgesamt sechs gelbe Karten - ließen kein dynamisches Offensivspiel oder Spielfluss aufkommen.

Kein Elfmeter: Faire Geste von ZFC-Stürmer Hansch

Einen Aufreger bot die Begegnung am Ende allerdings doch noch: Nach einem missglückten Rückpass in der Altglienicker Hintermannschaft in der 77. Minute war ZFC-Stürmer Hansch - augenscheinlich für Schiedsrichter Florian Lukawski - vor VSG-Keeper Zwick am Ball und wurde entscheidend zu Fall gebracht. Elfmeter! Doch nach kurzer Rücksprache mit dem Angreifer, der dem Schiedsrichter signalisierte, nicht gefoult worden zu sein, gab es Abstoß für Altglienicke. Starke Aktion im Sinne des Fairplays vom 29-Jährigen. So sah es auch sein Trainer Georg-Martin Leopold: "Ganz starke Aktion. Das sind die Werte, für die wir stehen wollen", sagte Leopold SPORT IM OSTEN: "Auch der Trainer der Altglienicker kam nach dem Spiel zu uns und bedankte sich für die faire Geste."

Stimmen zum Spiel

Georg-Martin Leopold (Meuselwitz): "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben viel auf den Platz gebracht, um das Spiel der VSG zu neutralisieren. Sonst können sie dich ausspielen. Fokus war, defensiv stabil zu stehen. Das haben die Jungs fantastisch gemacht. Beide Mannschaften wurden nicht richtig gefährlich, auch wenn die VSG am Ende noch gedrückt hat."

Semih Keskin (VSG Altglienicke): "Der ZFC macht Jahr für Jahr gute Arbeit. Bevor ich alles erläutere, möchte ich mich bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Elfmeter bekommt und der Spieler signalisiert, dass es keiner ist. Das ist ein wichtiges Erlebnis, das sind Fußball-Momente. Das sind die Sachen, die der Fußball braucht. Danke im Namen meines Vereins. Wir müssen uns mit dem Punkt zufriedengeben. Wir waren defensiv okay, offensiv war es ausbaufähig."

