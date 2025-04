Fußball | Regionalliga Meisterschaft beim Halleschen FC schon lange kein Thema mehr Stand: 09.04.2025 16:00 Uhr

Der Hallescher FC eröffnet am Freitag (11. April, ab 19 Uhr im SPORT-IM-OSTEN-Liveticker) gegen den SV Babelsberg den 29. Spieltag. Bei einer weiteren Niederlage wäre der Meisterzug wohl endgültig abgedampft, auch wenn diese Thematik beim HFC selbst angeblich gar keine ist.

Zehn Punkte und elf Tore liegt der Hallesche FC aktuell hinter dem Spitzenreiter Lok Leipzig. Die Messestädter hatten nach dem 0:2 des HFC in Jena ihre Hausaufgaben gemacht und den Ortsrivalen Chemie bezwungen. Ein weiterer Ausrutscher von Halle und Lok könnte schon mal kontrollieren, ob der Schampus die richtige Temperatur hat. Das aber interessiert an der Saale (angeblich) niemanden. Die eigene Leistung sei das Wichtigste.

Meisterschaft für den HFC kein Thema

Nach der in den Augen des HFC-Coaches "verdienten" Niederlage an den Kernbergen wurde der Blick schnell wieder nach vorne gerichtet. "Wir haben es aufgearbeitet und müssen es abhaken", sagte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag (9. April). Das Thema Meisterschaft ist für ihn gar keins: "Wir brauchen sicherlich nicht über den ersten Platz reden. Das machen wir aber schon seit Wochen nicht." Stattdessen orientiere man sich an anderen Zielen - etwa 70 Punkte zu holen oder den Landespokal zu gewinnen. Das seien die Themen in der Mannschaft und nicht, ob man Lok Leipzig noch einholen könne: "Das kommt ja eher von außen. Die Thematik tangiert uns gar nicht."

Mit Babelsberg warte auf den HFC nun die nächste "spielstarke Mannschaft. Die werden uns nichts schenken, das ist doch klar", prophezeit Zimmermann. Daher muss der HFC an die Leistung vom Spiel gegen Zwickau anknüpfen (2:0). Mit der nötigen Intensität soll der Gegner gestresst und zu Fehlern gezwungen werden. Zudem müsse man "geradliniger und zielstrebiger nach vorne spielen" als gegen den FCC.

Liste der einsatzfähigen Spieler wird kürzer

Beim Personal wird Zimmermann noch weniger Auswahl haben als zuletzt in Jena. Neben den Langzeitverletzten um Serhat Polat und Burim Halili werden gleich vier weitere Spieler gegen Babelsberg fehlen. Kilian Zuruba und Cyrill Akono fallen möglicherweise bis zum Saisonende aus. Dazu kommen die Sperren von Fabrice Hartmann (Gelb-Rot) und Manassé Eshele (Gelb).

Hinter weiteren Spielern steht zudem noch ein Fragezeichen. Marius Hauptmann ist erkrankt. Ob der zurückgekehrte Robert Berger schon wieder eine Option sein wird, werden die kommenden Tage zeigen. Auch Niklas Landgraf und Niclas Sterlin schlagen sich mit Sehnen- und Muskelbeschwerden herum. Entsprechend wird sich Zimmermann etwas einfallen lassen müssen und auch Spielern, die sonst nicht so zum Zuge kamen, mehr Einsatzzeiten geben.

rac