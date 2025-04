Fußball | Bundesliga "Mehr als dankbar" – Rose-Botschaft nach Entlassung bei RB Leipzig Stand: 01.04.2025 11:01 Uhr

Kein Nachtreten von RB Leipzigs Ex-Coach Marco Rose. Stattdessen hat der kürzlich entlassene Trainer eine freundliche und dankbare Nachricht an die Fans adressiert.

Ex-Trainer Marco Rose hat sich zwei Tage nach seiner Entlassung bei RB Leipzig mit einer Botschaft an die Fans des Leipziger Bundesligisten gewandt. "Verabschieden brauch' ich mich nicht, wir sehen uns im Stadion oder in der schönsten Stadt der Welt", schrieb der 48-Jährige in einer Nachricht, die am Dienstag (1. April 2025) vom Leipziger Klub verbreitet wurde.

"Dankbarkeit ist Gedächtnis des Herzens"

Rose zitierte den französischen Theologen Jean-Baptiste Massillon: "Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens." Der in Leipzig geborene Coach, der RBL zweieinhalb Jahre betreute und dabei einen Pokalsieg und zwei Champions-League-Qualifikationen feierte, ergänzte: "Und ich bin mehr als dankbar liebe Fans, für das gemeinsam Erlebte und Eure außergewöhnliche Unterstützung für uns und mich in den letzten Wochen und Monaten."

Entlassung am Sonntag

RB Leipzig hatte sich am Sonntag einen Tag nach der 0:1-Niederlage in Mönchengladbach von Rose getrennt. Nachdem der Verein in der Tabelle auf den sechsten Platz abgerutscht ist, soll nun bis zum Saisonende Zsolt Löw als Nachfolger den Club zurück auf einen Champions-League-Platz führen. In seinem ersten Spiel als Coach muss Löw am Mittwoch Mittwoch (2. April, 20:45 Uhr komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN und im Ticker) im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart ran.

dh/dpa