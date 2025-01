Basketball | BBL-Pokal MBC-Halbfinale gegen Bayern München live bei SPORT IM OSTEN Stand: 21.01.2025 10:51 Uhr

Schon der Einzug ins Pokal-"Top Four" ist ein Novum für den Syntainics MBC. Nun soll vor heimischer Kulisse in Weißenfels die ganz große Sensation gelingen. Fest steht auch: SPORT IM OSTEN überträgt das Halbfinale gegen Bayern München sowie ein mögliches Finale mit MBC-Beteiligung live.

Basketball-Fans aufgepasst! SPORT IM OSTEN wird das BBL-Pokal-Halbfinale des Syntainics MBC gegen das Starensemble des FC Bayern München im Rahmen des "Top Four" in der Stadthalle Weißenfels live im MDR FERNSEHEN und Stream übertragen. Tip-off des Highlightspiels für die Sachsen-Anhalter ist am 15. Februar (Samstag) um 16 Uhr.

Die Stadthalle Weißenfels ist im Februar Schauplatz des BBL-Pokal-Finalturniers mit Gastgeber Syntainics MBC.

Geissler: "Top Four ist ein Riesengeschenk"

Gelingt dem Team von Cheftrainer Janis Gailitis tatsächlich die neuerliche Sensation, ist SPORT IM OSTEN ebenso beim anschließenden Finale (Sonntag, 16. Februar, 16 Uhr) live dabei. "Der Basketball boomt auch in Mitteldeutschland und dieses Pokal-Event ist einmalig für den Syntainics MBC als zweitkleinster Standort der Basketball-Bundesliga. Umso mehr freuen wir uns, dass wir diesem besonderen Anlass eine noch mal größere Bühne geben können", sagte MDR-Sportchef Raiko Richter.

Bereits bei der Turniervergabe nach Weißenfels im Dezember hatte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler über das nahende Spektakel geschwärmt: "Wir dürfen das 'Top Four' bei unserer ersten Teilnahme ausrichten. Das ist für uns ein Riesengeschenk und wird uns in unserer Entwicklung nachhaltig helfen." Die "Wölfe" hatten sich zuvor durch einen 100:85-Heimsieg über Heidelberg für das Finalturnier qualifiziert.

Nicht nur für den MBC ein Heimspiel – der gebürtige Hallenser Andreas Obst (li.) gastiert mit dem FC Bayern München zum Pokal "Top Four" in Weißenfels.

MBC weiß, wie man den FC Bayern schlägt

Doublesieger und Euro-League-Teilnehmer FC Bayern von Weltmeistertrainer Gordon Herbert stellt die sportlich größtmögliche Hürde. Doch chancenlos sind die auch in der Liga überraschend auf Playoff-Kurs liegenden Weißenfelser keineswegs: Mitte Oktober hatte das Team von Cheftrainer Janis Gailitis den Ligaprimus aus München in der tosenden Stadthalle sensationell in die Knie gezwungen. Im zweiten Halbfinale (15. Februar, 19 Uhr) duellieren sich die Skyliners Frankfurt und die Bamberg Baskets.

"Wir sind die einzige Mannschaft, die schon alle drei Gegner geschlagen hat, die im Top Four mitspielen. Wir sind natürlich super motiviert, zu Hause die ganz große Überraschung herbeizuführen", ergänzte Martin Geissler jüngst im Studiogespräch bei MDR SACHSEN-ANHALT.

SpiO