Basketball | DBBL MBC-Frauen überraschen bei Meister Alba Berlin Stand: 16.02.2025 18:16 Uhr

Die Basketballerinnen vom Syntainics MBC haben für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das Team aus Weißenfels setzte sich dank einer starken ersten Hälfte bei Meister Alba mit 63:55 Berlin durch.

Der MBC, bei dem der formstarke Center River Baldwin kurzfristig ausfiel, agierte von Beginn an konzentriert und holte sich das erste Viertel mit 17:10. Auch im Anschluss spielte der Außenseiter groß auf und baute seinen Vorsprung bis zur Pause auf 38:24 aus. Dabei profitierten die Gäste vor allem von der Dreiwurf-Schwäche und einer nachlässigen Defensive Berlins.



In der zweiten Hälfte steigerte sich Alba und behielt im 3. Viertel knapp mit 14:11 die Oberhand. Auch der Schlussabschnitt war umkämpft, doch der MBC ließ sich nicht entscheidend abschütteln (14:17) und machte so den Auswärtssieg perfekt. Beste Werferinnen der Gäste waren Romy Bär (17) und Krystal Freeman (13). Im nächsten Spiel empfangen die Syntainics-Frauen am kommenden Sonntag die Angels Nördlingen.

SpiO