Fußball | Bundesliga Mario Gomez verlängert als Technischer Direktor bei Red Bull Stand: 18.12.2024 08:45 Uhr

Ex-Nationalspieler Mario Gomez bleibt als Technischer Direktor für weitere drei Jahre im Fußball-Kosmos von Red Bull. Ab Januar arbeitet er zusammen mit seinem neuen Vorgesetzten Jürgen Klopp von München aus.

Mario Gomez hat seinen Vertrag als Technischer Direktor bei Red Bull bis 2028 verlängert. Nach dpa-Informationen wird er weiter am Firmen-Standort in München arbeiten – ab 1. Januar dann auch an der Seite von Jürgen Klopp, der im neuen Jahr seinen Job als "Head of Global Soccer" beim Getränke-Konzern antritt. Die Bild hatte zuerst darüber berichtet.

Jürgen Klopp wird ab Januar der führende Kopf der Fußballsparte des Red-Bull-Konzerns.

Ab Januar gemeinsam mit Klopp

Zwar werde Klopp primär zwischen den Standorten der RB-Klubs in Leipzig, New York, Bragantino (Brasilien) und Omiya Ardija (Japan) pendeln, doch seine Expertise ist auch beim englischen Zweitligisten Leeds United oder bei Paris FC, wo Red Bull Minderheitsbeteiligungen hat, gefragt.

Auch die Beziehungen zum FC Red Bull Salzburg, wo der Getränkekonzern offiziell nur noch Sponsor ist, sollen weiter gefestigt werden. Klopp soll am 7. Januar bei einer Pressekonferenz in der Konzern-Zentrale im österreichischen Fuschl am See vorgestellt werden. Der 39 Jahre alte Ex-Nationalspieler Gomez, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, Bayern München und Wolfsburg stürmte, ist seit 2022 als Technischer Direktor im RB-Kosmos aktiv.

dpa/SpiO