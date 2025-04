Handball | Bundesliga Magdeburgs Matthias Musche fehlt bis Februar 2026 Stand: 28.04.2025 13:28 Uhr

Die gerissene Achillessehne im rechten Fuß ist bereits operiert, noch diese Woche wird Matthias Musche zurück in Magdeburg erwartet. Dem SCM wird der Publikumsliebling aber wohl bis Februar 2026 fehlen.

Matthias Musche wird dem Handball-Meister SC Magdeburg erst im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen. Der Linksaußen wurde nach Angaben des Vereins am vergangenen Sonntag (27.04.2025) in einer Schweizer Spezialklinik in Rheinfelden an der gerissenen Achillessehne im rechten Fuß operiert.

Aufgrund "der Schwere der Verletzung wird eine Rückkehr in den Kader erst nach der Winterpause Anfang Februar 2026 erwartet", teilte der SCM mit. Musche soll nach Vereinsangaben bereits Mitte dieser Woche nach Magdeburg zurückkehren und sein Rehabilitationsprogramm umgehend starten.

Verletzung gegen Vezprem zugezogen

Der 32-Jährige hatte sich die Verletzung beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen KC Veszprem nach drei Minuten ohne Gegnereinwirkung zugezogen. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des Routiniers. Im November 2020 verletzte Musche sich im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Neben dem Kreuzband mussten auch das Innenband und der Meniskus genäht werden. Nach 13 Monaten gab er sein Comeback und gewann 2023 mit dem SCM die Champions League.

dpa/SpiO