Fußball | 2. Bundesliga Magdeburgs Atik - vom Arbeitslosen zum Unterschiedsspieler Stand: 07.04.2025 09:30 Uhr

Sechs Spieltage vor dem Saisonende mischt der 1. FC Magdeburg sensationell um den Bundesliga-Aufstieg mit. Eine große Aktie an der überragenden Saison hat Baris Atik, der einst als arbeitsloser Fußballer zum FCM kam.

Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund statt Darmstadt, Fürth und Preußen Münster? Der 1. FC Magdeburg mischt sechs Spieltage vor dem Saisonende um den Aufstieg in der 1. Bundesliga mit und steht als Dritter derzeit auf dem Relegationsplatz.

Erster Zweitliga-Doppelpack für Atik

Der 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (6. April) war beeindruckend. Die Schützlinge von Christian Titz brillierten im Stil einer Spitzenmannschaft und hatten einen Unterschiedsspieler: Baris Atik. Mit seinem ersten Zweitliga-Doppelpack schoss der Super-Dribbler den FCM zum zwölften Saisonsieg. Es war sein siebtes Saisontor, dazu legte Atik schon drei Treffer auf.

Torjubel - Torschütze Baris Atik (1. FC Magdeburg, 23) trifft zum 2:0.

"Baris spielt seit Wochen in außergewöhnlicher Form. Er ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Team", lobte Magdeburgs Trainer Christian Titz den Matchwinner, der von den Fans so laut wie vielleicht noch nie gefeiert wurde. Es schien, als sei ihm der ganze Rummel ein wenig unangenehm. Im Interview mit SPORT IM OSTEN stellte er das Team über alles: "Wichtig ist, dass wir die drei Punkte gewonnen habe. Ich habe oft bewiesen, dass ich den Unterschied machen kann. Mir geht es nicht mehr darum, hier alleine zu stehen und zu sagen: Ich bin der Spieler. Mir geht es mehr darum, dass wir die Punkte holen. Das ist mir wichtiger."

Ein Mannheimer Bub zeigt es den Teufeln

Ein Doppelpack sei trotzdem ein "geiles Gefühl", gebe Selbstvertrauen und beflügele, schmunzelte Atik. Dass ihm die Tore ausgerechnet gegen die "Roten Teufel" glückten, war besonders. Atik spielte im Nachwuchs zwölf Jahre für Waldhof Mannheim, die Rivalität zwischen beiden Teams ist traditionell groß: "Natürlich will man als Mannheimer zeigen, wer die Nummer 1 im Süden ist", erklärte Atik.

Atik kam als vereinsloser Spieler

Die Geschichte des 30-jährigen Deutsch-Türken ist eine ganz besondere. Als Atik im Januar 2021 nach Magdeburg kam, war er sechs Monate ohne Verein und der 1. FC Magdeburg Tabellenschlusslicht in der 3. Liga. Ein Jahr später stieg der FCM auf - auch dank Atik. In 48 Drittliga-Spielen traf er 25 Mal und steuerte 26 Vorlagen zum Aufstieg bei. Nach unteren Mittelfeldplätzen in den beiden zurückliegenden Zweitliga-Serien (11. und 14. Platz) mischt der Klub aus Sachsen-Anhalt in dieser Saison ganz weit oben mit und will die vielleicht einmalige Aufstiegschance beim Schopfe packen.

Der Mittelfeld-Wusel bleibt zumindest äußerlich gelassen, pustet bei der Frage, wie groß die Lust auf Bundesliga sei, einmal tief durch und antwortet ganz nüchtern: "Wir müssen jedes Spiel annehmen, als wäre es ein Endspiel, aber ohne zu verkrampfen. Wir haben positiven Druck und nichts zu verlieren. Wir werden auch das nächste Spiel in Ulm relaxt angehen." Und ja, man wolle weiterhin da oben stehen, aber dazu gehöre viel "Disziplin, Ehrgeiz und Kampf". Eigenschaften für die Atik und der FCM in dieser Saison stehen.

Sanny Stephan