Para-WM Magdeburgerin Andrea Eskau rast zu WM-Silber 10.08.2023 11:07 Uhr

Die Magdeburgerin Andrea Eskau hat ihre Medaillensammlung erweitert. Bei der Para-WM in Glasgow musste sich die 52-Jährige im Einzelzeitfahren nur einer Niederländerin geschlagen geben.

Starkes Comeback: Die siebenmalige Handbike-Weltmeisterin Andrea Eskau hat sich bei der Para-WM in Glasgow nach ihrer rund zweijährigen Verletzungspause in der Startklasse H5 die Silbermedaille gesichert. Die 52-Jährige lag nach 17 km 24,55 Sekunden hinter der Siegerin Chantal Haenen (29:52,88 Minuten) aus den Niederlanden.



"Normalerweise bin ich ein Hitzkopf und gehe es beim Zeitfahren zu schnell an. Diesmal habe ich am Anfang nicht überzogen, so hatte ich am Schluss noch Körner", sagte Eskau. "Es ist ein schönes Gefühl, wieder mit dem Handbike bei einer WM zu sein." Die achtmalige Paralympics-Siegerin war nach ihrer langen Verletzungspause ins deutsche Team zurück Die 52 Jahre alte Handbikerin Eskau hatte bei ihrer Rückkehr im Weltcup zuletzt bereits wieder mit drei Siegen geglänzt.

Goldmedaille für Maximilian Jäger

Zuvor hatte Dreiradfahrer Maximilian Jäger bereits im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 23-Jährige aus Bad Kissingen war in der Startklasse T2 auf dem 10,8 km langen Kurs mit Start und Ziel in Dumfries in 18:05,80 Minuten nicht zu schlagen. "Ich bin immer noch sprachlos und brauche bestimmt noch ein paar Tage, um das zu begreifen", sagte Europameister Jäger, der 2019 und 2022 bei der WM als Zweiter jeweils knapp am Sieg vorbeigefahren war. In Schottland betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Tim Celen 6,89 Sekunden.

sid