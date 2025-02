Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg hofft gegen Darmstadt auf nächsten Heimsieg Stand: 28.02.2025 17:39 Uhr

Der 1. FC Magdeburg will nach der Pleite beim Karlsruher SC wieder in die Spur kommen. Nachdem der Heimspielfluch gegen Köln beendet wurde, soll am Sonntag gegen Darmstadt vor eigenem Publikum erneut ein Dreier her.

Titz fordert Konsequenz in der Abwehr

Die bittere 1:3-Niederlage beim Karlsruher SC ist abgehakt - der Blick nach vorn gerichtet: Am Sonntag will der 1. FC Magdeburg an den ersten Heimsieg gegen Köln (3:0) anknüpfen und den nächsten Dreier vor heimischer Kulisse gegen Darmstadt 98 perfekt machen. Chefcoach Christian Titz, der in der Partie auf Spielmacher Baris Atik (Gelb-Rot-Sperre) auskommen muss, erwartet eine knifflige Aufgabe: "Darmstadt hat sich mit dem Trainerwechsel enorm im Ballbesitz verändert und hat in der vordersten Reihe zwei großgewachsene, torgefährliche Spieler. Auch bei Standards sind sie sehr gefährlich." Nachdem der FCM zuletzt immer wieder unnötige Gegentore kassierte, fordert der Coach vor allem in der Abwehr eine Steigerung. "Es geht darum, dass Zentrum zu schließen. Wir wollen wieder das andere Gesicht zeigen mit dieser Konsequenz in der Verteidigung - vor allem in der Box."

Atik-Ersatz offen

Neben Atik muss der FCM auf die noch nicht einsatzfähigen Herbert Bockhorn (wieder im Mannschaftstraining), Emir Kuhinja (Kreuzbandriss), Philipp Hercher (Oberschenkel) und Alexander Ahl-Holmström (Aadduktoren) auskommen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Marcus Mathisen, der sich nach einem Zusammenparall im Training eine blutige Nase holte nun über Kopfschmerzen klagte. Wer für Atik als Ersatz auflaufen könnte, ließ Titz offen: "Es gibt vielseitige Lösungen und es wird eine kurzfristige Entscheidung geben."





Kohlfeld peilt drei Punkte an

Darmstadt konnte zuletzt gegen den FC Schalke 04 den ersten Rückrunden-Dreier einfahren. Die Lilien, die mit 28 Zählern auf dem 12. Tabellenplatz stehen, wollen nun in Magdeburg nachlegen und an frühere erfolgreiche Auftritte anknüpfen. So konnte Darmstadt alle seine bisherigen vier Auswärtsspiele (2 x DFB-Pokal und 2 x 2. Liga) beim FCM gewinnen. Lediglich im Hinspiel behielt der FCM mit 2:1 gegen die Südhessen die Oberhand. Cheftrainer Florian Kohfeldt sieht sein Team dennoch als Außenseiter: "Magdeburg ist der Favorit (...) Trotzdem sage ich, dass wir – ähnlich wie Magdeburg – eine Spielweise haben, die nicht so typisch für diese 2. Liga ist. Wir sind damit immer in der Lage, den Gegner vor große Probleme zu stellen. Das wollen wir auch in Magdeburg wieder zeigen – egal, ob wir der Favorit sind oder nicht. Wir wollen in Magdeburg punkten – und zwar dreifach."

Lilien-Kapitän Riedel gesperrt

Personell muss Kohlfeld auf Fabian Holland, Matthias Bader, Paul Will, Christoph Zimmermann, Kai Klefisch, Oscar Vilhelmsson und Othmane El Idrissi verzichten. Zudem fehlen Fabian Nürnberger (Rot-Sperre) und Kapitän Clemens Riedel (5. Gelbe). Dafür stehen Philipp Förster und Jean-Paul Boetius wieder zur Verfügung.