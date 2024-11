Fußball | Champions League Lukeba fehlt RB Leipzig auch bei Celtic Glasgow Stand: 04.11.2024 14:06 Uhr

RB-Trainer Marco Rose muss auch bei Celtic Glasgow auf Verteidiger Castello Lukeba verzichten. Dafür kann ein anderer Stammspieler dabei sein.

RB Leipzig muss auch bei Celtic Glasgow ohne Castello Lukeba auskommen. Der 21 Jahre alte Verteidiger fehlte beim Abschlusstraining am Montagvormittag in Leipzig. "Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Spieler mitzunehmen, den man dann quasi mit in den Flieger hievt, dann da irgendwo zwischendrin mit behandelt, um dann zu schauen", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder nach der Trainingseinheit.

Schröder: "Das macht keinen Sinn"

Auch einen Kader-Einsatz sieht er nicht. "Die Gefahr ist dann auch, wenn er im Kader ist, ihn dann irgendwie einzusetzen. Das macht keinen Sinn. Wir haben immer gesagt, der Spieler muss hundertprozentig fit sein. Das ist Castello nicht", sagte Schröder. Lukeba blieb wegen muskulären Problemen im Oberschenkel bereits bei der 1:2-Bundesliga-Niederlage in Dortmund außen vor.



Der Linksfuß hatte vor drei Wochen beim 4:1-Sieg gegen Schottland sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gegeben. Sein Vertrag in Leipzig wurde kürzlich vorfristig zu besseren Konditionen bis Sommer 2029 verlängert.

Entwarnung bei Peter Gulacsi

Dafür gab ein anderer Stammspieler vor dem vierten Spiel in der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) im Celtic Park Entwarnung. Torhüter Peter Gulacsi, der gegen den BVB wieder umgeknickt war und kurzzeitig behandelt werden musste, kann auflaufen. "Beim Spiel hat man nicht gesehen, dass er was am Knöchel hatte. Er war, glaube ich, der beste Leipziger an diesem Abend. Er wird auch morgen fit sein", erklärte Schröder.

dpa/SpiO